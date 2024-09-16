دوري «الهواة».. إلغاء وتأجيل منذ البداية!

لم تكن بداية موسم دوري الدرجة الأولى ((الهواة))، الذي انطلق السبت الماضي ((مثالية))، كما كان متوقعاً لها، فبعد إجراء القرعة قبل أكثر من شهر ونصف، وتحديد برنامج المباريات، وتوجه عدد من الأندية للمعسكرات الخارجية، فوجئ جمهور الهواة في اليوم الأول، بتأجيل لقاء ((مجد وفليتوود يونايتد)).

والذي كان مقرراً إقامته بملعب القطارة، ولم يقف الأمر عند تأجيل الصاعدين حديثاً لدوري الهواة، ليتم إلغاء مباراة ((غلف إف سي والظفرة))، وذلك بطلب من نادي ((غلف إف سي))، لتلعب الجولة الأولى بخمسة فقط، و((منقوصة)) من مباراتين، في انتظار برمجة المباريات المؤجلة والملغاة.

إنذار مبكر

وداخل المستطيل الأخضر، أطلق فريقا مصفوت ودبا الفجيرة، إنذاراً مبكراً لأندية ((الهواة))، بعد تربعهما على صدارة الأسبوع الأول من المسابقة، بفارق الأهداف عن حتا والعربي، بنفس النقاط الثلاث، وأشهر الحكام 17 بطاقة صفراء، فيما غابت الأوراق الحمراء عن الأسبوع الأول، واهتزت شباك الفرق في 10 مناسبات خلال 5 مواجهات، انتهت 4 منها على وقع الفوز، الذي حدث خلال مباراة مصفوت والإمارات بنتيجة 3 - 0، وكانت الصدمة لجماهير ((الصقور))، والذي لم يتوقع مطلقاً أن يعود فريقه من ملعب ((القناصة)) بهذه النتيجة.

في ظل الإعداد المبكر لفريق الإمارات، وإقامة المعسكر الخارجي في تركيا، عكس مصفوت الذي اكتفى بتجمع داخلي، لينجح المدرب الوطني معتز عبد الله في اقتناص الفوز، مع عرض جيد قدمه الفريق، كفل له الفوز بالنقاط الثلاث، وصدارة المسابقة بجانب فريق دبا الفجيرة، بقيادة المدرب الدكتور عبد الله مسفر، الذي تمكن من تحقيق الانتصار بالثلاثة أيضاً على الحمرية، والذي لم يكن سيئاً، لكنه واجه حارس مرمى أفسد كل محاولات الضيوف في الوصول إلى مرمى فريقه، ليتوج محمد الرويحي حامي عرين النواخذة نفسه نجماً للمباراة دون منازع.

علامة كاملة

وكان فريقا حتا والعربي، قد حققا الأهم خلال الجولة بالفوز على الفجيرة ويونايتد بهدف في كلا المباراتين، ليضع كل فريق 3 نقاط مهمة في أول المشوار، فيما انتهت مباراة الذيد وغلف يونايتد على وقع التعادل الإيجابي بهدف، بعد أن سجل لاعب غلف كليم سيمون أول أهداف المسابقة في مرمى الذيد في الدقيقة 13، وتمكن اللاعب البديل محمد إياد من تسجيل هدف الأمان والاطمئنان لمصفوت.

وذلك عقب دخوله مباشرة أرضية الملعب في الدقيقة 87، خلفاً لديوب، ليسجل الهدف الثالث، في وقت تقمص المالي الحساني تامبورا نفس الدور، ونجح في تسجيل الهدف الثالث لفريقه دبا، بعد 3 دقائق فقط من دخوله أرضية الملعب، في الدقيقة 87.

نيران صديقة

تسبب لاعب الفجيرة أندريا رادوفانوف في هزيمة فريقه، بعد أن أحرز هدفاً بالخطأ في مرماه ((نيران صديقة))، ليعود فريقه من ملعب ((الإعصار)) بلا رصيد من النقاط، وإن كان اندريا أحرز هدفاً في مرماه، إلا أن المالي محمد ديوب نجم العربي القيواني، كفل لفريقه النقاط الثلاث في الوقت بدل الضائع، وتحديداً في الدقيقة 90 + 6، بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى يونايتد العنيد، لينجو العربي من التعادل، ويكسب 3 نقاط غالية، وضعته مع أندية المقدمة.

أغلى الكؤوس

تتوقف المسابقة عقب نهاية الأسبوع الأول، لإفساح المجال لمباريات دور الـ 16 من التصفيات التمهيدية المؤهلة لربع نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تجمع الإمارات ضد مصفوت، والفجيرة يواجه فيلتوود يونايتد، وغلف إف سي يلتقي دبا، وذلك 20 الجاري، فيما يلتقي السبت المقبل حتا والعربي، والذيد يلاقي الحمرية، يونايتد ضد غلف يونايتد، والجزيرة الحمراء يواجه مجد.

حتى الآن، تمكن 4 مدربين مواطنين من قيادة أنديتهم للفوز في أولى مباريات المسابقة، بعد نجاح كل من عبد الله مسفر مدرب دبا، ومحمد الجالبوت مدرب حتا، وبدر طبيب مدرب العربي، ومعتز عبد الله مدرب مصفوت، في التفوق بالجولة الأولى، في انتظار قادم المباريات.