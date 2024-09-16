جاسباريني لاعبة «الإمارات القابضة» بطلة الجائزة الكبرى للدراجات بشتوتغارت

فازت إليونورا جاسباريني لاعبة فريق الإمارات القابضة ((ADQ)) للدراجات، أمس، بلقب سباق الجائزة الكبرى شتوتغارت والمنطقة للسيدات، وامتد السباق الذي استمر ليوم واحد، على مساحة 118.2 كم، بين مديتني بوبلينجن إلى شتوتغارت.

وقالت إليونورا جاسباريني: منذ بداية السباق وحتى لحظاته الأخيرة، كان أداء كل زميلاتي في الفريق متميزاً، فقد تمكنا من السيطرة منذ البداية، ونجحنا في الاقتراب من الفرق المنفصلة. وعلى طول المضمار، حافظنا على وجودنا في المقدمة. وفي المرحلة الأخيرة من السباق، حافظنا على وتيرة أداء قوية. ومع تقدم ثلاثة منا، بذلت قصارى جهدي في السباق، لأحقق إنجازاً لي ولزميلاتي، وأنا سعيدة جداً بالنتيجة.

على جانب آخر، شاركت في السباق اللاعبتين إيريكا ماجنالدي وصفية الصايغ، من فريق الإمارات القابضة ((ADQ))، لتضيفا بمشاركتهما خبرة أوروبية مهمة إلى سجلهما من المشاركات الدولية، بعد مشاركتها في أولمبياد باريس.