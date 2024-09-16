هوجارد يهزم ماكلروي في تحدي «السباق إلى دبي»

هوجارد يهزم ماكلروي في تحدي «السباق إلى دبي»
التاريخ
9/16/2024 7:12:58 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق الدنماركي راسموس هوجارد لقب بطولة أمجين الأيرلندية المفتوحة، ضمن جولة ((دي بي ورلد للغولف))، تحت شعار ((السباق إلى دبي))، وذلك بعد فوزه في النهائي على الأيرلندي الشمالي، روري ماكلروي، متصدر الترتيب العالمي للعبة. وأنهى هوجارد منافسات النهائي، بإجمالي 9 ضربات تحت المعدل، مقابل 8 ضربات تحت المعدل لماكلروي.
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