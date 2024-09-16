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هوجارد يهزم ماكلروي في تحدي «السباق إلى دبي»

9/16/2024 7:12:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق الدنماركي راسموس هوجارد لقب بطولة أمجين الأيرلندية المفتوحة، ضمن جولة ((دي بي ورلد للغولف))، تحت شعار ((السباق إلى دبي))، وذلك بعد فوزه في النهائي على الأيرلندي الشمالي، روري ماكلروي، متصدر الترتيب العالمي للعبة. وأنهى هوجارد منافسات النهائي، بإجمالي 9 ضربات تحت المعدل، مقابل 8 ضربات تحت المعدل لماكلروي.

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