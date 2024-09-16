الكمالي لـ«البيان »: ماراثون دبي يسعى إلى رفد قطاع السياحة بـ 200 مليون درهم

تحولت السياحة الرياضية إلى مصدر مهم للدخل في دول الخليج بصورة عامة، والإمارات بشكل خاص، إذ يمكن من خلال تطوير المرافق الرياضية، جذب عشاق الرياضة من مختلف أنحاء العالم لزيارة الدولة في فترات سنوية محددة للحضور أو المشاركة في أحداث دولية مهمة، ومنها على سبيل المثال، كأس دبي العالمي للخيول، وماراثون دبي، وبطولة سوق دبي الدولية للتنس للرجال والسيدات.

وطواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف، وغيرها من الأحداث الأخرى القادرة على تعزيز السياحة الرياضية، وخلق مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام على المدى الطويل.

وأشار المستشار أحمد الكمالي، المنسق العام لماراثون دبي الدولي، إلى دور الحدث في تطوير السياحة الرياضية في دبي، وقال: ((أكد ماراثون دبي خلال سنواته الـ24 سنة الماضية، دوره المهم في إنعاش القطاع السياحي، ولا تزال المؤسسات المحلية تدعم هذا الحدث السنوي المهم.

وفي الوقت نفسه، تتطلع اللجنة المنظمة لماراثون دبي للوصول إلى 100 ألف ليلة فندقية خلال الأربع أو السبع سنوات المقبلة، ما يعني زيادة العائدات المالية الحالية في قطاع السياحة إلى أكثر من 200 مليون درهم، وليس من السهل تجميع 37 ألف مشارك في مكان واحد، ومن 200 جنسية حول العالم، ولولا الأمن والأمان لما جاؤوا إلى دبي)).

أحداث

وتجذب الأحداث الرياضية السنوية المهمة آلاف الزوار سنوياً، مما يسهم في قطاعي الضيافة والسياحة، وسبق أن قدر مجلس دبي الرياضي، مساهمة السياحة الرياضية بنحو 1.83 مليار درهم سنوياً في اقتصاد إمارة دبي.

فيما كشفت شركة ((إثارة))، الجهة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، عن نجاح السباق في تحقيق إيرادات تجاوزت 1.16 مليار درهم لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال عائدات إنفاق الحضور، إذ يعد جزءاً من برنامج أسبوع السباق، زيارة الجماهير لعدد من الأماكن السياحية المهمة، ومنها الحدائق الترفيهية في جزيرة ياس واستقطبت 19 ألف زائر، ومتحف اللوفر واستقطب حضور 5500 زائر.

فخر

وقال الكمالي: نفخر أن يكون ماراثون دبي، إحدى أهم الفعاليات الرياضية في دبي تأثيراً في الاقتصاد الرياضي، وأعتقد أن وصولنا إلى هذا التميز لم يأتِ من فراغ، بل ثمرة الدعم الذي وجده الماراثون من حكومة دبي منذ نشأته وحتى الآن، ودعم المؤسسات الحكومية المحلية منها والاتحادية، والواقع يؤكد تحول الرياضة إلى صناعة تسهم بشكل فعال في اقتصاد الدول.

ويبدو هذا الأمر واضحاً من خلال التسابق في تنظيم الأحداث والبطولات العالمية، مثل دورات الألعاب الأولمبية، وكأس العالم لكرة القدم، لما لها من تأثير كبير في الترويج وتنمية القطاع السياحي، وقطاعات مختلفة مرتبطة ببعضها البعض.

أجندة الرياضة

وأوضح المستشار الكمالي أن زيادة جوائز ماراثون دبي منذ 2003، كان الهدف منه دعم الحدث للوصول به إلى مكانة مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي، ما جعله يحتل الآن أهمية كبرى في أجندة الرياضة في دبي والإمارات بشكل خاص، والاتحاد الدولي لألعاب القوى الذي يصنفه واحداً من أبرز السباقات العالمية.

وقال: الوصول إلى 37 ألف مشارك في السنوات الماضية، يؤكد النجاحات التي يحققها الماراثون من نسخة إلى أخرى، ودوره الفاعل في تنمية السياحة والترويج لدبي كوجهة عالمية لممارسة الرياضة والترفيه.

وأضاف: عدد الليالي المقضاة في الفنادق خلال ماراثون دبي، يبلغ 40 ألف ليلة فندقية، أي ما يعادل عدد الليالي المقضاة خلال ماراثونات عالمية مثل برلين ولندن، كما أصبح ماراثون دبي متواجداً باستمرار في معارض برلين ولندن وبوستن وشيكاغو، وسيشترك ماراثون دبي في مدينة كارديف البريطانية التي تحتضن العديد من البطولات والماراثونات والقصد من ذلك زيادة عدد الليالي المقضاة في ماراثون دبي إلى 100 ألف ليلة فندقية ما بين 4 و7 سنوات مقبلة.

مكانة

وأكد المستشار الكمالي أن ماراثون دبي ما كان ليصل إلى هذه المكانة لولا الدعم الكبير من مختلف المؤسسات الحكومية منذ النسخة الأولى في 27 نوفمبر 1998، وعلى رأسها شرطة دبي، الدفاع المدني، إسعاف دبي وغيرها من المؤسسات، وقال:

شكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى فعاليات الماراثون في 2003، نقطة تحول في الحدث وأعطتنا دافعاً معنوياً لتطويره، كما أن ماراثون دبي محظوظ بالأمن والأمان اللذين تنعم بهما الإمارات، ما أسهم في نسبة نمو المشاركات في الحدث بـ15 % سنوياً، بينما لا تتعدى نسبة نمو بقية الماراثونات في العالم نسبة 7 % سنوياً.