2.5 مليار يورو مكافآت دوري أبطال أوروبا

لا يخفى على أحد أن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هي أهم بطولات الأندية على الإطلاق في العالم، وأكثرها شعبية ومتابعة، لكن تعديل نظامها بشكل جذري هذا الموسم، جعلها مربكة بعض الشيء لمتابعي المستديرة.

منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1955، تحت مسمى كأس الأندية الأوروبية البطلة، مروراً بتغيير التسمية اعتباراً من 1992، لتصبح دوري أبطال أوروبا، دأب الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، على إجراء تعديلات على أنظمتها، بهدف تكييف المسابقة كي تواكب التغييرات الأوسع في اللعبة.

وسيشمل دوري أبطال أوروبا، في موسم من المقرر أن ينتهي أيضاً بنسخة موسّعة من مونديال الأندية، 144 مباراة في مرحلة المجموعات، أي ما يعني ارتفاعاً من 96 مباراة سابقاً.وسترتفع المكافآت المالية لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار، 10.15 مليارات درهم).

ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني.

اليوم، تنطلق حقبة جديدة مع توسيع المشاركة، من 32 فريقاً إلى 36، بنظام مجموعة واحدة، يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات مع ثماني فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار.

على مدار الـ 21 عاماً الماضية، كان دوري أبطال أوروبا يتكوّن من دور مجموعات يضم 32 نادياً، مقسمة إلى ثماني مجموعات من أربعة فرق، يلعب كل فريق ست مباريات ذهاباً وإياباً. الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة يتأهلان إلى الأدوار الإقصائية.

وتضم النسخة الجديدة 36 نادياً، حيث سيلعب كل فريق ثماني مباريات، ولكن سيتم تجميع جميع الفرق في دوري واحد كبير، بدلاً من تقسيمها إلى مجموعات.

وقبل القرعة، وُزّعت الأندية إلى أربعة مستويات، تحتوي كل منها على تسعة فرق. كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.

أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي، تتأهل إلى دور الـ 16، في حين ستتقدم الفرق الـ 16 التالية إلى جولة فاصلة، وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي ((يوروبا ليغ))، خلافاً لما كان يحصل سابقاً.

ولن يلعب أي فريق مع آخر من الدوري عينه في المرحلة الأولى، كما لن يواجه أي فرق أكثر من منافِسَين من دوري واحد.وقُدم هذا النظام الجديد، في ظل تهديد من أكبر الأندية الأوروبية بالانفصال، وتشكيل دوري السوبر الخاص بها.

ويأمل ((ويفا)) أن يكون هذا النظام حلاً لمشكلة عدم التوازن التنافسي في اللعبة، والتي جعلت مرحلة المجموعات أكثر توقعاً.يقول الاتحاد ((النظام الجديد سيقدّم توازناً تنافسياً أفضل بين جميع الفرق، مع إمكانية لكل فريق أن يلعب ضد منافسين على مستوى تنافسي مشابه خلال مرحلة الدوري)).

ما لن تعالجه التغييرات بالتأكيد، هي المخاوف من كثرة المباريات، وتأثيرها السلبي في الأداء.ازدياد عدد المباريات، وتسبُّبه بنقص فترات الراحة للاعبين، كان من الأسباب التي جعلت العديد من المباريات في كأس أوروبا 2024 مخيبة للآمال.

يبدأ ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، حقبة جديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، باختبار ليس سهلاً اليوم على أرضه ضد شتوتغارت وصيف بطل الدوري الألماني، فيما سيكون ملعب ((سان سيرو)) على موعد مع مواجهة حامية بين ميلان الإيطالي وضيفه ليفربول الإنجليزي، في إعادة لنهائي 2005 و2007.