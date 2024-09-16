إدغار ديفيدز لـ«البيان »: المدرسة الهولندية تناسب الكرة الإماراتية

أكد إدغار ديفيدز نجم هولندا ويوفنتوس وبرشلونة السابق أن أسلوب التدريب الهولندي مناسب لأندية دوري أدنوك للمحترفين لأنه يعتمد على الأداء التكتيكي وليس القوة البدنية.وأشار، في تصريح لـ((البيان))، إلى أن الكرة الخليجية لا تتميز باللياقة البدنية العالية عكس نظيرتها الأوروبية، التي تجمع بين اللياقة العالية والسرعة والقوة، وكلها عناصر مهمة في كرة القدم.

وقال: إذا نظرت إلى البنية الجسمانية للاعبين الخليجيين، فأنت تعلم أنهم ليسوا مثل الأوروبيين، ولهذا السبب من الأفضل التركيز على تطوير الأداء التكتيكي للاعبين وهو الأسلوب الهولندي.واعتبر ديفيدز أن منتخب الطواحين، بطل أوروبا 1988، أفضل جيل في تاريخ الكرة الهولندية، مشيراً إلى أن بلاده لطالما أنجبت العديد من الأساطير، الذين تركوا بصمات لا تُمحى في ذاكرة عشاق كرة القدم في العالم.

وقال: نجح جيل 1988 في تحقيق حلم الكرة الهولندية وأحرز لقب بطولة أمم أوروبا ليصبح هو اللقب الأول والوحيد لنا حتى الآن، حاولنا بعد ذلك في العديد من المرات لكننا لم نتمكن من تكرار ذلك الإنجاز التاريخي، نحن ممتنون لذلك الجيل الرائع والملهم، ولهذا أعتبره أفضل جيل في تاريخ هولندا.

وضم جيل منتخب الطواحين الذي فاز بلقب بطولة أوروبا للأمم في 1988 أبرز أساطير الكرة الأوروبية وهم: رود غوليت وماركو فان باستن، فرانك ريكارد، ورونالد كومان المدرب الحالي لمنتخب هولندا، فيما ارتدى ديفيدز قميص ((الطواحين)) بين 1994 و2005 وخاض معه 74 مباراة.

مسيرة

وبدأ ديفيدز، مسيرته الكروية الاحترافية في 1991 مع أياكس أمستردام وتدرج حتى فاز مع الجيل الذهبي بدوري أبطال أوروبا 1994 - 1995، وإضافة إلى أياكس لعب ديفيدز لأبرز الأندية الأوروبية بداية من أي سي ميلان، يوفنتوس، برشلونة، انتر، توتنهام وكريستال بالاس قبل أن يختتم مسيرته مع بارنت الإنجليزي في 2014.

واشتهر ديفيدز كونه اللاعب صاحب النظارات الطبية التي كان يرتديها بسبب إصابته بمرض الجلوكوما، الذي يؤثر على الرؤية.وعن أفضل تجاربه الكروية، قال ديفيدز: قضيت ما يقرب عن 30 عاماً في الملاعب، ولعبت لعدة أندية خلال مسيرتي ولكنني لا أستطيع أن أفضل نادياً على حساب آخر، كل تجاربي قصة واحدة لا يمكنني أن أقتطع جزءاً منها خارجاً، فخور بكوني أحد اللاعبين الذين لعبوا في أعرق الأندية في أوروبا، عشت العديد من اللحظات السعيدة وأحتفظ بذكريات جميلة لا تنسى.

وبشأن غياب فريقه الأم ((أياكس)) عن لقب دوري أبطال أوروبا خلال الـ30 عاماً الأخيرة، أرجع ديفيدز ذلك إلى فارق الإمكانيات المادية بين آياكس وباقي الأندية الإنجليزية والإسبانية، موضحاً أن أياكس أحد كبار أوروبا وبإمكانه العودة في أي وقت، معرباً عن تفاؤله بقدرة الجيل الحالي على إعادة أمجاد النادي في المسابقات الأوروبية.

وحول اختياره العيش في دبي، قال: عندما اعتزلت اللعب قررت العيش في لندن ثم انتقلت إلى دبي التي أقيم بها منذ 8 سنوات، أنا مستمتع هنا ولدي العديد من الأصدقاء، لقد زرت العديد من المدن ولكن دبي مختلفة عنها جميعاً ولديها سحر خاص، أشعر بالسعادة لأني اخترت المكان الصحيح الذي أريد العيش فيه، الحياة رائعة هنا وكل شيء متوفر، والطقس جميل.

وكشف النجم الهولندي عن متابعته لمباريات النصر الذي يدربه مواطنه ألفريد شرودر، مشيراً إلى أنه حضر مباراته الأخيرة التي تأهل فيها إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب العروبة بهدفين مقابل هدف واحد.

أداء

وحول قدرة شرودر على إعادة النصر إلى منصة التتويج في مسابقة الدوري، أوضح ديفيدز أن النصر بصدد تقديم أداء جيد في الوقت الحالي وهذا دليل على أن المدرب نجح في نقل فكره التدريبي والطريقة التي يريد اللعب بها إلى اللاعبين لكن الفوز بالألقاب وخصوصاً لفريق ابتعد عن اللقب لسنوات طويلة يحتاج إلى عمل مضاعف وصبر ولاعبين قادرين على تحمل الضغوط واللعب على مستوى عالٍ في كل مباراة، معرباً عن ثقته بشرودر على الفوز بلقب الدوري مثلما فعل مواطناه تين كات ومارسيل كايزر مع الجزيرة.