الجزيرة والعين يتجهان لتجميد «رجال وشباب كرة اليد»

يتجه ناديا الجزيرة والعين نحو تجميد فريقي كرة اليد بفئتي الرجال والشباب، وتغييبهما عن ساحات اللعبة للموسم الجديد 2024 - 2025. وعلمت ((البيان)) من مصادر مقربة وموثوقة، أن المراحل السنية للعبة في الناديين، ستواصل مزاولة أنشطتها وتدريباتها اليومية، استعداداً للموسم الجديد، مع استمرار أجهزتها الفنية والإدارية السابقة.

ويحسب لفريقي الناديين حضورهما البارز في مسيرة اللعبة محلياً وخارجياً، وشكلا ركيزة أساسية في النهوض باللعبة، وكانا شريكين رئيسين في جميع الإنجازات التي حققتها كرة اليد، وإذا تم تنفيذ هذا التوجه، فمن المؤكد أن 80 لاعباً من الرجال والشباب بالناديين، ستفقدهم ساحات اللعبة التي عشقوها منذ الصغر، وترعرعوا بساحاتها في أروقة بيتهم الثاني.

وينضوي تحت مظلة اتحاد كرة اليد حاليّاً 7 أندية، وهي الشارقة ومليحة ودبا الحصن وشباب الأهلي والنصر والوصل والضيف الجديد الوحدة، في حال تنفيذ التجميد في ناديي الجزيرة والعين.

وللعلم، خلال 6 سنوات مضت، قامت 4 أندية بتجميد نشاط اللعبة، والذي طال أندية الإمارات وخورفكان، وقبلهم الفجيرة، الذي كان قلعة من قلاع اللعبة سابقاً، حيث تم إلغاء اللعبة نهائياً، وكما انسحب نادي كلباء من مسابقة الرجال.

وبالتأكيد لم يقف اتحاد اليد موقف المتفرج إزاء تلك المشكلة، المتمثلة بالتوجه لتجميد المشاركة، والتي مثلت صدمة مفاجئة للجميع، دون التواصل مع المسؤولين بالناديين، في سعيه الجاد لإعادتهما إلى أسرة اللعبة، في ظل وجود نخبة من اللاعبين إلى جانب بنية تحتية في هذه الأندية، صالحة لممارسة اللعبة، خاصة الصالات المغطاة.