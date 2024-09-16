سيباستيان كو وفيصل بن الحسين بين 7 مرشحين لرئاسة «الأولمبية الدولية»

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس، أن سبعة مرشحين، بينهم البطل الأولمبي البريطاني السابق سيباستيان كو، ورئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الأمير فيصل بن الحسين، سيسعون لخلافة الألماني توماس باخ على رأس الهيئة الدولية في مارس المقبل.

ويعتبر كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، صاحب السيرة الأبرز بين المرشحين السبعة بفضل هالة وحضور إعلامي تعززهما قوة الصحافة الناطقة باللغة الإنجليزية، فضلاً عن مسيرة مهنية طويلة كمسؤول برئاسته اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012، نائب محافظ، رئيس اللجنة الأولمبية البريطانية، ثم رئيس الاتحاد الدولي لـ((الرياضة الأولمبية الأولى، ألعاب القوى)).

يمكن لكو أن يتباهى بأنه قام منذ عام 2015 بتصحيح هيئة تم تقويضها من قبل سلفه الراحل السنغالي لامين دياك الذي أدين بتورطه في التستر على فضيحة المنشطات الروسية.

ومن ناحية أخرى، أثار كو الكثير من العداوة في العالم الأولمبي عندما قرر منح مكافآت للرياضيين الحائزين على ميداليات ذهبية في أولمبياد باريس، من دون استشارة أحد، في حين لا تستطيع معظم الاتحادات الدولية مجاراته مالياً.

سيواجه كو منافسة شديدة في الانتخابات المقررة خلال الجمعية العمومية في أثينا في الفترة بين 18 و21 مارس، على الخصوص من الزيمبابوية كيرستي كوفنتري التي تسعى لأن تصبح أول امرأة وأفريقية تتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، ورئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية واللجنة الأولمبية الفرنسية دافيد لابارتيان.

وتضم اللائحة مرشحاً آخر من قارة آسيا التي لم يسبق لها أيضاً أن حظيت برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، هو الياباني موريناري واتانابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز.

كما ضمت الإسباني خوان أنطونيو سامارانش جونيور، نجل خوان أنطونيو الذي ترأس اللجنة الأولمبية الدولية من عام 1980 إلى عام 2001 وحولها إلى قوة تجارية، والمرشح المفاجأة رئيس الاتحاد الدولي للتزلج السويدي يوهان إلياش.