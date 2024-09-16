«ذا صن» الإنجليزية: دبي عاصمة كرة القدم العالمية في المستقبل

أشارت صحيفة ((ذا صن)) الإنجليزية في تقرير لها، إلى أن دبي ستصبح عاصمة العالمية المقبلة، مشيرة إلى استثمارها الجيد في اللعبة، خاصة أن دبي كانت يوماً من الأيام واحدة من القوى الواعدة في مجال الكرة.

وشهدت دبي العصر الذهبي خلال الفترة الممتدة من أواخر السبعينات إلى أوائل تسعينات القرن الماضي، وتميزت تلك الحقبة بظهور أندية محلية قوية، ما أدى إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية لكرة القدم، وظهور لاعبين موهوبين، اكتسبوا اعترافاً على المستوى الإقليمي والدولي.

وأصبحت أندية مثل شباب الأهلي والنصر والوصل خلال هذه الفترة، قوى مهيمنة على مشهد كرة القدم في الإمارات، كما شهد المنتخب الإماراتي أيضاً تقدماً كبيراً، وكان أبرز ما حققه، هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 1990 في إيطاليا، وهي المرة الوحيدة التي تشارك فيها الإمارات في البطولة حتى الآن.

ونوهت ((ذا صن)) بأن تلك الفترة أيضاً تميزت بإحساس قوي بالفخر المحلي بكرة القدم، وكانت الملاعب مليئة بالجماهير، وثقافة كرة القدم النابضة بالحياة، والتي انتشرت في جميع أنحاء دبي والإمارات على نطاق أوسع، ويتوقع عودة العصر الذهبي لدبي قريباً، مع ازدياد النمو الاقتصادي السريع، والتوسع الحضري في دبي، لتصبح مركزاً مالياً وسياحياً عالمياً.

استقطاب

من جهته، توقع البرازيلي تشارلز كاردوسو أحد وكلاء اللاعبين، خلال التقرير ذاته الذي نشرته صحيفة ((ذا صن)) الإنجليزية، حول مستقبل كرة القدم في دبي، أن دبي تسعى الآن إلى استقطاب اللاعبين المتميزين، وإعادة الأضواء إليهم.

وأوضح أنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تلقى طلبات للتعاقد مع العديد من اللاعبين، رافضاً الكشف عن أسمائهم في الوقت الحالي، لكنه أوضح أن اثنين منهم يلعبان في أندية برازيلية من الدرجة الأولى، وثالث محترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال: الوكلاء في دبي قالوا لي، لا تقلق بشأن قيمة الصفقات المالية.

وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية القوية والاستراتيجية في كرة القدم، أدت إلى خلق بيئة أكثر تنافسية في منطقة الخليج، وأوضح كاردوسو: بعد أن تعاقدت السعودية مع أسماء كبيرة، مثل كريستيانو رونالدو، تسعى دبي لإعادة اسمها إلى الساحة العالمية، وإعادة إشعال شعلة كرة القدم في منطقة الخليج، ودبي لديها الإمكانات اللازمة لعقد صفقات قوية، مثل نظيرتها السعودية.

وأضاف كاردوسو، الذي يملك نادي كرة قدم في موطنه البرازيل، أن أي رياضي من المستوى العالي، يذهب للعب في دبي، سيكون لديه نمط حياة مريح حيث المناخ الدافئ، والذي يتكيف معه العديد من اللاعبين بسهولة، إلى جانب وسائل الراحة والرفاهية التي توفرها دبي، والأمن والأمان الذي يشكل نقطة مهمة في التسويق الرياضي.

ميزة

وأوضح أن اللاعبين من المستوى العالي في دبي، لا يدفعون أي رسوم، ويتلقون رواتب تنافسية للغاية، تصل إلى نحو مليون دولار شهرياً، أو نحو 250 ألف دولار أسبوعياً، ولكن الميزة التي تتمتع بها دبي أكثر، أن المجتمع فيها أكثر انفتاحاً، وأعرب عن اعتقاده بأن دبي لديها فرصة كبيرة لتصبح عاصمة كرة القدم في المستقبل.

وقال: ((لا أعتقد أن دبي ستواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى ما وصلت إليه الكرة السعودية من التعاقدات، لأنها تمتلك قوة اقتصادية كبيرة، كما أن لديها بالفعل أندية تتمتع ببنية تحتية رائعة، ووسائل لتحسين الرياضة، وهي تحتاج فقط إلى التفاني والوقت لاستعادة الأضواء)).