بزشكيان: أولويتنا تحسين العلاقة مع الجيران

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في طهران أمس، أن أولويته في السياسة الخارجية تحسين العلاقات مع الجيران. وقال في أول مؤتمر صحفي له منذ انتخابه رئيساً لإيران، إن ((وساطة الصين بيننا وبين السعودية لحل المشاكل كانت خطوة عظيمة لتحسين التضامن في المنطقة)).
وأشار إلى ((أننا نؤمن بأننا إخوة مع دول المنطقة، وأرحب بأي خطوة لتحسين العلاقات معها))، وتابع: ((وجهت دعوة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة طهران، وسأزور السعودية إذا توفرت الفرصة))، مشيراً إلى ((أننا نسعى إلى تقوية العلاقات مع السعودية ومصر والأردن)).
وشدد بزشكيان، على أن ((علاقاتنا جيدة مع الصين وروسيا ودول الجوار))، مضيفاً: ((سنسعى إلى تحسين العلاقات مع الصين ونريد أن نعيد الحياة لطريق الحرير)).
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