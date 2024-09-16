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بزشكيان: أولويتنا تحسين العلاقة مع الجيران

9/16/2024 7:12:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في طهران أمس، أن أولويته في السياسة الخارجية تحسين العلاقات مع الجيران. وقال في أول مؤتمر صحفي له منذ انتخابه رئيساً لإيران، إن ((وساطة الصين بيننا وبين السعودية لحل المشاكل كانت خطوة عظيمة لتحسين التضامن في المنطقة)).

وأشار إلى ((أننا نؤمن بأننا إخوة مع دول المنطقة، وأرحب بأي خطوة لتحسين العلاقات معها))، وتابع: ((وجهت دعوة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة طهران، وسأزور السعودية إذا توفرت الفرصة))، مشيراً إلى ((أننا نسعى إلى تقوية العلاقات مع السعودية ومصر والأردن)).

وشدد بزشكيان، على أن ((علاقاتنا جيدة مع الصين وروسيا ودول الجوار))، مضيفاً: ((سنسعى إلى تحسين العلاقات مع الصين ونريد أن نعيد الحياة لطريق الحرير)).

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