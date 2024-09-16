إسرائيل تستهدف تغييراً جذرياً على الحدود مع لبنان

في ظل لا يتوقف بين إسرائيل ولبنان، شددت تل أبيب على سعيها لإحداث تغيير جذري على الحدود، وأن الفرص تتضاءل أمام الحل الدبلوماسي، بينما شهدت الحدود تصعيداً كبيراً في ظل تبادل الصواريخ والمسيرات.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، المبعوث الأمريكي آموس هوكستين الذي يزور إسرائيل، بأنه يسعى إلى تغيير جذري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وقال نتانياهو خلال اجتماعه بهوكستين بحسب بيان لمكتبه، إنه لن يكون ممكناً إعادة السكان النازحين من دون تغيير جذري في الوضع الأمني في الشمال.

مضيفاً أن إسرائيل تقدر وتحترم دعم الولايات المتحدة، لكنها في النهاية ستفعل ما هو ضروري للحفاظ على أمنها.على الصعيد ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن السبيل الوحيد لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم هو العمل العسكري. وذكر مكتب غالانت في بيان أن وزير الدفاع أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين.

وجاء في البيان: أكد الوزير غالات أن إمكانية التوصل إلى اتفاق تتلاشى مع استمرار حزب الله في ربط نفسه بحماس، ورفضه إنهاء الصراع، وبالتالي الحل الوحيد المتبقي لضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم سيكون عبر العمل العسكري. وشدد غالانت خلال لقاء مع نظيره الأمريكي لويد أوستن على أن الفرص تتضاءل أمام حل دبلوماسي للمواجهة مع حزب الله.

قصف

ميدانياً، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي الوزاني والناقورة في جنوب لبنان، واستهدف القصف المدفعي والفوسفوري الإسرائيلي أطراف بلدة الوزاني الجنوبية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان عن حصيلة محدثة للغارة الإسرائيلية على بلدة حولا، التي أدت إلى مقتل شخص، عن تسجيل إصابة أربعة أشخاص بجروح، ثلاثة دخلوا المستشفى للعلاج، والرابع عولج في الطوارئ.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة عديسة في جنوب لبنان، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة طير حرفا الجنوبية، فضلاً عن استهداف بلدتي بليدا وكفرشوبا الجنوبيتين. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة شيحين في جنوب لبنان، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة حولا في جنوب لبنان.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية حرج بلدة حانين الجنوبية بثلاث قذائف مدفعية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية الأطراف الشمالية لبلدة كفر شوبا الجنوبية بأكثر من 7 قذائف مدفعية ثقيلة، كما قصفت أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان بـ3 قذائف ثقيلة، وكذلك قصفت منطقة جبل سدانة جنوبي بلدة شبعا الجنوبية بـ5 قذائف.

استهداف

إلى ذلك، أعلن حزب الله في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا بعد ظهر أمس جنوداً إسرائيليين في محيط ثكنة متات الإسرائيلية، كما استهدفوا موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية. وقال حزب الله في بيان إن عناصره استهدفوا انتشاراً للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة متات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي بيان ثانٍ أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا أيضاً موقع السماقة في تلال كفر شوبا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، كما أعلن الحزب أن عناصره استهدفوا جنوداً إسرائيليين في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع بركة ريشا الإسرائيلي بقذائف المدفعية ومواقع مدفعية إسرائيلية في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية، فضلاً عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة بمسيرة انقضاضية والأسلحة الصاروخية.

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