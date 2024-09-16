قتلى وجرحى واعتقالات في غزة والضفة

تفجرت موجة أخرى من التصعيد في غزة والضفة الغربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وسط اعتقالات طالت العشرات، فيما أكدت القاهرة وموسكو ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، مقتل 18 شخصاً على الأقل خلال الليل وفجر الاثنين، بينهم 10 قضوا في غارة طالت أحد المنازل في وسط قطاع غزة.

ارتفاع القتلى

وأكد مصدر طبي في العودة ارتفاع عدد القتلى إلى 10 وإصابة 15 آخرين في استهداف صاروخي لمنزل عائلة القصاص في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

بدوره، أكد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، عدد القتلى. ووفق بصل قتل 6 أشخاص في غارة جوية ثانية طالت منزلاً يعود لعائلة بصل في حي الزيتون في مدينة غزة. وفي غارة منفصلة، قتل شخصان وفق ما أفاد الدفاع المدني في بيان مقتضب.

وقال الدفاع المدني: قتيلان وعدد من الجرحى في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة أبو شعر شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع.كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينياً على الأقل، من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون.

اعتقالات

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة، وإلى جانب ذلك تواصل القوات الإسرائيلية خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة يرافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

مناورة برية

في الأثناء، بدأ جنود الاحتياط من اللواء الخامس الإسرائيلي، بقيادة العميد تال كوريتسكي، مناورة برية وسط قطاع غزة. ووفق قناة 14 الإسرائيلية، عاد الجيش الإسرائيلي إلى جولة أخرى من القتال، ويعمل الجنود في وسط قطاع غزة لمواجهة الإرهاب للمرة الثانية، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن العثور على العديد من منصات إطلاق الصواريخ والعبوات الناسفة، وتم تدمير مبان تابعة لحماس ومقتل العشرات.

موقف

سياسياً، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بتطورات بالغة الخطورة تتزايد معها مخاطر اندلاع حرب واسعة النطاق. وحذر الوزير عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك أمس بالعاصمة موسكو مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، من خطورة السياسات العـدوانية الإسرائيلية في غزة والضفة.

وأشار إلى مناقشة العـدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، لافتاً إلى استعراض الجهود المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

توافق

بدوره، ثمن وزير الخارجية الروسي الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن بلاده تتفق مع مصر على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية. وأكد أهمية استمرار الجهود للتوصل إلى حلول دبلوماسية على أساس القرارات الأممية وحل الدولتين.

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