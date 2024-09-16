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غزة.. خريف قاسٍ ونازحون في العراء

9/16/2024 7:12:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدت خيام النازحين في خريف عمرها، بعد أن طالت عليها الحرب في قطاع غزة، وطال أمد النزوح، إذ تمزقت الخيام وأصبحت خاوية على عروشها على أبواب إكمال العام الأول، بفعل العوامل الطبيعية، وكثرة التنقل والترحال.

عبثاً يحاول عماد النصار 28 عاماً من مخيم جباليا، إصلاح خيمته التي كانت تذروها الرياح، تحسباً لما هو قادم، لكن تآكل القماش وتمزق النايلون وقف حجر عثرة أمام محاولاته، ولا سيما مع انعدام أدوات الصيانة.

يشير النصار إلى أن الخيمة التي يسكنها مع ثمانية آخرين من عائلته، تنتصب منذ تسعة أشهر، وبالكاد حصلوا عليها، إلا أنه ومع تكرر النزوح من مكان إلى آخر، وتأثير الرياح والشمس والمطر، تمزقت الخيمة وبدا قماشها رثاً يصعب إصلاحه.

ويضيف النصار: الخيام التي حصلنا عليها ليست مخصصة للسكن، ولا تصلح سوى للرحلات، مع مراعاة ألا يزيد استعمالها عن الشهر، أما أن تصبح مأوى دائماً فهذا سيعرضها للتلف سريعاً، وخصوصاً مع كثرة التنقل، وتعرضها للشمس والرطوبة لفترة طويلة.

ولفت النصار إلى صعوبة استبدال الخيام لندرتها، ولا سيما مع استمرار حالات النزوح، مبيناً أنه يحاول إطالة عمر خيمته لأطول فترة ممكنة، من خلال حياكة ما يتمزق من القماش، وإضافة بعض القطع الخشبية أو النايلون، لكن بعد أن مرت عليها رحلة الشتاء والصيف، بدت مهمته شبه مستحيلة.

فقدان خيام

ويشكو سكان الخيام في قطاع غزة من العشوائية في نصبها، وعدم الاستقرار، إذ يضطرون للنزوح في أحايين كثيرة، ووفقاً لتحركات الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن انعدام المتابعة من قبل اللجان الإدارية وفرق الصيانة.

ويقول نازحون، إن مئات النازحين فقدوا خيامهم خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن بليت بشكل كامل، ما يثير المخاوف من خريف وشتاء قاسيين، بعد أن نفدت الخيام من مراكز توزيع المساعدات، وكذلك قطع القماش والنايلون.

جحيم

ويقول مراد أبو عمرة 46 عاماً: التوقعات تشير إلى استمرار الحرب، ولا تلوح في الأفق نهاية لهذا الجحيم، وحتى لو توقفت الحرب اليوم، سيكون من الصعب علينا الانتقال إلى منازلنا المدمرة، وستظل الخيام بيوتنا، ويبدو أننا سنواجه الشتاء بخيام بالية.

وثمة تفاصيل قاسية وفصول أخرى لمعاناة النازحين داخل الخيام المتهالكة، فهي لم تعد فقط للنوم والسكن، بل غدت الخيمة ذاتها للإقامة والطهي والاستحمام واحتواء الأمتعة وغير ذلك، ولا متسع للمكوث فيها خلال ساعات النهار، في حين يتغير نظامها في الليل، إما لاستيعاب نازحين جدد، أو لتدبير نوم الأطفال والنساء، حيث يبيت غالبية الرجال في الشوارع.

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