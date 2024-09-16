الفاشر.. «مدينة السلطان» أنهكها الاقتتال

في ظل اقتتال بين الجيش السوداني بمساندة القوات المشتركة المشكلة من عدد من عناصر الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والعاصمة الإدارية للإقليم المنكوب، تعيش المدينة المعروفة بفاشر السلطان (نسبة للسلطان علي دينار آخر سلاطين سلطنة الفور)، أوضاعاً صعبة، إذ يواجه مئات الآلاف من المدنيين أوضاعاً وصفت من قبل شهود ومراقبين بالقاسية، في ظل تبادل دائم للقصف والقصف المضاد.

فيما لم تفلح النداءات الدولية المتواصلة بوقف العمليات العسكرية في المدينة التي تؤوي أعداداً مهولة من النازحين، وتضم أكبر مخيمات للمتأثرين من الحرب التي غرق فيها إقليم دارفور منذ العام 2003.

ومع اشتداد المعارك في الفاشر، دعا البيت الأبيض، إلى وقف القتال، مشيراً إلى أن تصاعد الاقتتال والمستمر منذ أشهر يهدد حياة مئات آلاف السودانيين، مؤكداً أن المعاناة الإنسانية تتزايد في مخيمات النازحين.

بدورها، أعربت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، عن حزنها العميق وإحباطها إزاء العنف المسلح المستمر الذي يلحق الدمار بمدينة الفاشر في شمال دارفور، وقالت سلامي:

هذا أمر مفجع ويجب أن يتوقف.. لا يوجد عذر للهجمات المباشرة على المدنيين وأصولهم والمرافق الأساسية مثل المستشفيات، هذه محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على أطراف النزاع الامتناع عن استهداف المدينة.

وتشير التقارير الأولية إلى تصاعد القتال على نطاق واسع في الفاشر، ما يهدد حياة الآلاف من الأشخاص، لاسيما في مخيمات النازحين داخلياً. وفيما ورد أن المرافق الصحية تأثرت أيضاً، لم يتم تحديد عدد الضحايا المدنيين بعد.

وأكدت المسؤولة الأممية، أن استمرار الصراع أزهق الأرواح وضيق سبل العيش ودمر البنية الأساسية، إذ تعد الفاشر موطناً لمئات الآلاف من النازحين داخلياً المعرضين لخطر المجاعة، بما في ذلك في مخيم زمزم حيث تم تأكيد المجاعة فيه.

وبالإضافة إلى ذلك، دمر الصراع المستمر نظام الصحة العامة في السودان مع تدمير العديد من المرافق أو نهبها أو التخلي عنها، ما ترك أكثر من 5 ملايين شخص بدون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

وأضافت نكويتا سلامي: تظهر هذه الهجمات عدم جدوى العنف المسلح في الفاشر، يجب على جميع أطراف النزاع الوفاء بالتزاماتها تجاه القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين من الأذى، هذه الهجمات في الفاشر تنتهك كل مبدأ إنساني.

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