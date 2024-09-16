90 % تغطية حملة شلل الأطفال في غزة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، أمس، إن تغطية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة وصلت إلى 90 %، مضيفاً أن الخطوة المقبلة هي ضمان حصول مئات الآلاف من الأطفال على جرعة ثانية بنهاية الشهر الجاري.

وشكلت الحملة الرامية لتحصين نحو 640 ألف طفل دون العاشرة في القطاع تحدياً كبيراً للأونروا وشركائها بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وبدأت الحملة في الأول من سبتمبر الجاري. جاءت الحملة بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إصابة طفل بشلل جزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في أول حالة من نوعها في الأراضي الفلسطينية منذ 25 عاماً.

وتلقى أكثر من 446 ألف طفل فلسطيني في وسط وجنوب القطاع اللقاح هذا الشهر قبل بدء حملة لتحصين العدد الباقي الذي يبلغ 200 ألف طفل في شمال القطاع في العاشر من سبتمبر، رغم قيود على الوصول للمنطقة وأوامر إخلاء ونقص في الوقود. وقال لازاريني إن الجولة الأولى من حملة التطعيم في قطاع غزة انتهت بنجاح، وأضاف أن 90 % من أطفال القطاع تلقوا الجرعة الأولى.

وأضاف لازاريني عبر منصة ((إكس)): احترم طرفا الصراع إلى حد كبير الهدن الإنسانية المختلفة المطلوبة، ما يشير إلى أنه مع توفر الإرادة السياسية يمكن تقديم المساعدة دون عراقيل. التحدي المقبل الذي نواجهه هو تقديم جرعة ثانية للأطفال بنهاية سبتمبر.