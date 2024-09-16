«غضب الطبيعة» يضرب 3 قارات

فاض مزيد من الأنهار في وسط أوروبا، أمس، وتزايد عدد القتلى جراء أسوأ فيضانات منذ عقدين، فيما بدأت بعض السلطات حساب التكاليف، ويستعد البعض الآخر لارتفاع أكبر في منسوب المياه. وتضررت مناطق حدودية بين التشيك وبولندا مطلع الأسبوع وسط أمطار غزيرة مستمرة منذ أسبوع، وارتفاع مستويات المياه الذي أدى إلى انهيار بعض الجسور وإجلاء السكان وأحدث دماراً.

وارتفعت إلى 15 شخصاً على الأقل حصيلة القتلى جراء العاصفة القوية بوريس التي تضرب شرق ووسط أوروبا منذ 4 أيام، وتسببت بفيضانات وانهيار سدود وانقطاع في الكهرباء. وضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة غير معتادة مساحات شاسعة من النمسا والتشيك والمجر ورومانيا وسلوفاكيا.

وأعلنت الحكومة البولندية، أمس، الطوارئ لمدة 30 يوماً في مناطق بجنوب غرب البلاد. وفي التشيك، قال رئيس بلدية مدينة ليتوفيل، إن فيضان نهر مورافا غمر 70 % تقريباً من المدينة وأدى إلى إغلاق مدارس ومرافق صحية. وأجلت السلطات أكثر من 12 ألف شخص.

وفي آسيا، اجتاح إعصار بيبينكا مدينة شنغهاي الصينية، ما تسبب في حدوث اضطرابات بعد هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف. ولزم عشرات ملايين السكان في شنغهاي وساحل الصين الشرقي منازلهم، مع مرور الإعصار وهو الأقوى الذي يضرب هذه المنطقة منذ 1949، ما أدى إلى إلغاء رحلات جوية وعمليات إجلاء. وعبر الإعصار أولاً في الفلبين ومن ثم اليابان، ليضرب اليابسة في شرق المدينة في لينغانغ نيو سيتي في منطقة بودونغ وقد أطلق الإنذار الأحمر فيها.

كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت أجزاء كبيرة من غرب ووسط إفريقيا. وتضرر مليون شخص من الفيضانات في تشاد وحدها، حسب ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). كما أثرت الفيضانات على 600 ألفاً في نيجيريا و300 ألفاً في النيجر. وتكافح الكاميرون ومالي وأجزاء من الكونغو الديمقراطية للتعامل مع الطرق والحقول التي غمرتها مياه الفيضانات.