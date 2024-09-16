الإمارات تدين محاولة اغتيال ترامب

أدانت دولة الإمارات بشدة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وعبّرت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تعاطفها مع المرشح الرئاسي دونالد وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة، كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكل أشكال العنف.

ونجا المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، مما وصفه مكتب التحقيقات الاتحادي بأنه محاولة اغتيال ثانية، وتأكدت سلامته بعد أن رصد‭‭‭‬‬‬‬‬ أفراد جهاز الخدمة السرية مسلحاً قرب ملعب ترامب للجولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا وأطلقوا النار عليه.

وقال مسؤولون في إنفاذ القانون إن عناصر جهاز الخدمة السرية رصدوا المسلح في أحراش قرب الملعب على بعد مئات الياردات من موقع ترامب. وأضافوا أن المشتبه به ألقى بندقية هجومية شبيهة بطراز إيه.كيه-47 (كلاشينكوف) ومتعلقات أخرى وفر في سيارة، لكن السلطات اعتقلته بعد ذلك.

ونسب ترامب محاولة اغتياله إلى خطاب بايدن وهاريس، وقال ترامب على منصات للتواصل الاجتماعي: ((أود أن أشكر الجميع على اهتمامهم وكل من تمنوا لي السلامة.. كان بكل تأكيد يوماً مثيراً!)). وشكر جهاز الخدمة السرية والشرطة على حمايته. وبعد فترة وجيزة من الواقعة أرسل ترامب رسالة بالبريد الإلكتروني لأنصاره قال فيها: ((لن يعرقلني أي شيء. لن أستسلم أبداً)).

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وقناة فوكس نيوز وشبكة سي.إن.إن نقلاً عن مسؤولين في إنفاذ القانون لم تذكر أسماءهم أن المشتبه به يدعى رايان ويسلي روث من هاواي. وفتش عناصر من الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي منزلاً في جرينزبورو بولاية نورث كارولاينا في وقت متأخر أمس، وأكد أحد الجيران أن المنزل كان مملوكاً لروث.

وقال ريك برادشو قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش: ((لو كان رئيساً حالياً كنا سنطوق ملعب الجولف بأكمله، ولأنه ليس كذلك فالتأمين مقتصر على المناطق التي تعتبرها الخدمة السرية ممكنة)). وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ريان ويزلي روث كان عبر في السابق عن رغبته في المشاركة في القتال في أوكرانيا، والموت هناك.

ارتياح

ووفقاً لبيان أصدره البيت الأبيض، قال الرئيس جو بايدن في وقت لاحق إنه أصدر تعليمات لفريقه للتأكد من امتلاك جهاز الخدمة السرية الموارد التي يحتاجها لضمان سلامة ترامب. وذكر البيت الأبيض أن بايدن ونائبته هاريس تم إطلاعهما على الواقعة، وأنهما شعرا بارتياح بعد معرفة أن ترامب بخير.

وأكد بايدن أن جهاز الخدمة السرية يحتاج إلى مزيد من العناصر لأداء واجباته. وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض: ((أمر واحد أريد توضيحه، أن الخدمة السرية تحتاج إلى مساعدة إضافية، وأعتقد أن الكونغرس يجب أن يستجيب لاحتياجاتها، أعتقد أننا قد نحتاج إلى مزيد من الأفراد)). وأضاف بايدن: ((الحمد لله أن الرئيس السابق بخير)).

أولوية قصوى

ونسب قادة حملة ترامب الفضل لجهاز الخدمة السرية في الحفاظ على سلامة الرئيس السابق، بعد محاولة اغتياله في فلوريدا. وفي رسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى الموظفين، كتب مستشارا الحملة الرئيسيان، كريس لاسيفيتا، وسوزي وايلز، قائلين:

((اليوم، وللمرة الثانية في شهرين، حاول وحش شرير أن يودي بحياة الرئيس ترامب.. لحسن الحظ، لم يصب أحد في ملعب الغولف.. الرئيس ترامب وكل من يرافقه ممنونون بفضل العمل الرائع لجهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة)). وأضافا أن سلامة موظفي الحملة هي دائماً أولويتنا القصوى، وطلبا من أولئك الذين يتلقون رسالة البريد الإلكتروني البقاء يقظين ومتأهبين، والحفاظ على مستوى ثابت من الوعي الظرفي.

إدانات دولية

وفي الإدانات الدولية لمحاولة الاغتيال، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن وقوع أي أعمال عنف سياسي هو أمر صادم، وعبرت عن سرورها بسلامة ترامب. وأضافت كوبر: ((من المروع أن نرى عنفاً سياسياً.. لا ينبغي أن يكون للعنف مكان في أي حملة سياسية، نحن جميعاً مسرورون أن الرئيس السابق بخير، وأن هذه المحاولة مهما كانت لم تكن ناجحة)).

كما قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه مسرور لسماع أن ترامب بخير، وإنه لا مكان للعنف في السياسة على الإطلاق. وأضاف: ((إذا كانت الحكومة لن ترسل جيشها الرسمي، فعلينا نحن المدنيين حمل الشعلة وجعل هذا يحدث، ولدينا بعض الأشخاص الرائعين هنا، لكنهم جزء صغير من العدد الذي يجب أن يكون هنا)).

كما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن محاولة الاغتيال، قائلاً: ((لا يجب أن نعتمد على الحظ)). ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتانياهو قوله: ((لقد صدمت أنا وزوجتي سارة بمحاولة الاغتيال الثانية للرئيس ترامب، وشعرنا بالارتياح لسماع أنها فشلت أيضاً، لكننا لا يجب أن نعتمد على الحظ)).

عواقب

بدوره، قال الكرملين إن ما قيل عن أن المشتبه به في محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، له صلات بأوكرانيا يظهر أن اللعب بالنار له تبعات وعواقب. ولدى سؤاله عما وصفها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بأنها محاولة فيما يبدو لاغتيال ترامب، قال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين: ((ليس نحن من يجب علينا التفكير في ذلك، بل أجهزة المخابرات الأمريكية.. على أي حال اللعب بالنار له عواقب)).

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