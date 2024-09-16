مشاركون: فرصة للاطلاع على أفضل تجارب التنقل

قال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري بمؤسسة هيئة الطرق والمواصلات بدبي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية، إن عالم التكنولوجيا يتغير اليوم بسرعة عالية، مشيراً إلى أن التنقل الذكي أحد المجالات التي تشهد نمواً متسارعاً، والذي حرصت إمارة دبي على تبينه عبر مختلفة منها المركبات ذاتية القيادة والتاكسي الطائر وعدد من المشاريع الأخرى النوعية التي تعمل على تنفيذها مع الشركاء من مختلف دول العالم.

خبرات العالم

وقال خلال إحاطة إعلامية على هامش مؤتمر ومعرض أنظمة النقل الذكي، إن استضافة دبي لهذا الحدث للمرة الأولى في المنطقة يسهم في استقطاب خبرات العالم لاستعراض تجاربه بشأن التنقل الذاتي والخدمات التي ستظهر في المستقبل، مشيراً إلى أن المؤتمر يناقش مع خبراء وصنّاع السياسات عدداً من الجوانب العلمية والتقنية في هذا المجال.

وأشار إلى أن المؤتمر له شقان أولهما استضافة المؤتمر؛ فاليوم لدينا كافة المنظمات العالمية المعنية بالتنقل الذكي والتي اختارت دبي لتكون منبراً لعرض تلك التجارب، والأمر الثاني هو الاطلاع على كل ما هو جديد، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للاطلاع على تلك التجارب وخصوصاً دول المنطقة، بحيث يمكن وضع الخطط الاستراتيجية وتطويرها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والحكومات.

وفي السياق ذاته قال الدكتور أنجيلوس أمديتيس، رئيس مجلس إدارة ايروتك اتس أوروبا، إن العالم يعيش فترة انتقالية حالياً في ظل ظهور العديد من التقنيات المتطورة مثل الجيل الخامس والسادس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وهو ما يفرض إدخال تطورات في مجال التنقل بالنسبة للأشخاص والبضائع، لافتاً إلى أن المؤتمر بمثابة ريادة جديدة لإمارة دبي، ويمثل بداية لتعاون مثمر مع دول المنطقة ودبي على وجه الخصوص، إذ يستهدف الحضور العالمي في المؤتمر بناء وعقد الشراكات مع المؤسسات في الشرق الأوسط بما يمكنها من إقامة المزيد من المشروعات الذكية.

وأشار إلى أن إمارة دبي بتنظيمها للحدث أثبتت نجاحاً فاق كل النسخ السابقة، وهو ما يعكس حجم التقدم الذي وصلت إليه الإمارة فيما يخص التطور والحداثة، لافتاً إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة 25 وزيراً وممثلاً لجهات حكومية، و24 هيئة عامة وإقليمية، و10 منظمات، و16 صناعة، فيما يشهد إقامة 160 جلسة متنوعة تناقش مختلف الجوانب الخاصة بالتنقل الذكي، و8 منتديات عالمية ومنتدى واحد إقليمي.

من جانبه قال دان لوكاسيك، نائب الرئيس للبنية التحتية الذكية في شركة بارسونز، إن الشركة طوّرت برامج باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على نقل الأشخاص والبضائع بأمان وكفاءة، ((وبإمكانهم تقديم حلول النقل الذكية من خلال إحداث تطوير في البينة التحتية القديمة، لتحسين كفاءة المرور وتعزيز السلامة، والحد من الانبعاثات)).