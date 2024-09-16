«أسبوع الرشاقة المؤسسية 2024» يعزز مرونة العمل الحكومي

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ((أسبوع الرشاقة المؤسسية)) الذي تنظمه الهيئة للعام الثاني على التوالي، بهدف ترسيخ مفهوم الرشاقة المؤسسية بين الموظفين، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

وتضمن ((أسبوع الرشاقة المؤسسية)) عدداً من الفعاليات أبرزها ((منتدى رشاقة الأعمال)) الذي نظمته الهيئة أمس في فندق ((ون آند أونلي ون زعبيل)) بمشاركة معالي سعيد محمد الطاير وعدد من المتحدثين من شركات ومؤسسات محلية وعالمية رائدة أبرزهم محمد العبار، مؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب في إعمار العقارية؛ وهيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة ((سيمنس)) في الشرق الأوسط؛ ونعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت في الإمارات؛ وفراس المسدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ((فام العقارية))؛ ويي-وي آنغ، المدير التنفيذي للمنتجات لدى ((طلبات))؛ وشانت أوكنايان، نائب الرئيس لحلول الأعمال العالمية في ((تيك توك))؛ وحضره عدد كبير من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي. ,في كلمته الافتتاحية، أشار الطاير إلى أن ((منتدى رشاقة الأعمال)) يأتي في إطار التزام هيئة كهرباء ومياه دبي برؤية القيادة الرشيدة لتطوير منظومة العمل الحكومي لتكون حكومة دولة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة والأكثر قدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل.

مبادرة

وقال الطاير: ((ينسجم تنظيم هذا المنتدى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكد أن ((المستقبل لا يأتي إلينا بل نحن من نستشرفه ونشكله ونمسك زمام المبادرة في ابتكار تقنياته وتوظيفها لتحقيق التنمية والتطور وبناء اقتصاد قائم على المعرفة)). ويعكس المنتدى حرصنا على التميز والريادة في مختلف مجالات عملنا، وترسيخ مفهوم الرشاقة المؤسسية التي نعتبرها ركيزة أساسية لرفع مستوى الجاهزية للمستقبل، وتطوير قدرة المؤسسات على الإدارة الاستباقية للمخاطر وسرعة الاستجابة للتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص واعدة، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة التنافسية ورفع نسبة سعادة المتعاملين، ودعم الإبداع والابتكار بما يسهم في تحقيق النمو المستدام)).

وأوضح أن الرشاقة المؤسسية تشير إلى قدرة المؤسسة على التكيف بسرعة مع التغيرات بطرق منتجة وفعالة من حيث التكلفة، والاستجابة السريعة للتغيرات في ديناميكيات السوق أو الاضطرابات التقنية أو التحديات الخارجية غير المتوقعة، وتحقيق نتائج مستدامة مع الاستفادة المثلى من الموارد وفق استراتيجية شاملة يتم من خلالها تنسيق العمليات لتعزيز سرعة اتخاذ القرار والتعلم المستمر والقدرة على التكيف، لا سيما أن أدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة، تعمل على إعادة تشكيل قطاع المؤسسات الخدماتية.

ممارسات عالمية

وقال الطاير: ((كان لتبنينا أفضل الممارسات العالمية في الرشاقة والمرونة ودمجها في عملياتنا دور بارز في نجاحنا وتميزنا، وأصبحت الممارسات التي نطبقها مرجعاً للعديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية. والعام الماضي، استقبلت الهيئة أكثر من 100 زيارة معيارية من شركات ومؤسسات محلية وعالمية تسعى للاطلاع على التجارب والممارسات الرائدة للهيئة التي نجحت في وضع معايير غير مسبوقة في قطاعي الطاقة والمياه على المستوى العالمي، حيث جاءت الهيئة في المركز الأول عالمياً من حيث الرشاقة بين المؤسسات الخدماتية المتخصصة في الطاقة وفق تقييم شامل أجراه ((معهد رشاقة الأعمال)) الذي أشاد بقدرة الهيئة على تحويل التحديات إلى فرص، لا سيما في الفترات التي شهدت فيها الشركات على مستوى العالم تحديات كبرى.

كما فازت الهيئة بجائزة ((كونسورتيوم رشاقة الأعمال)) العالمية عن فئة ((رشاقة الأعمال الشاملة))، التي تعد أعلى مستوى من الجائزة وقد أجرت لجنة فنية تضم خبراء دوليين في مجال الرشاقة المؤسسية عملية تقييم دقيقة شملت 10 فئات مختلفة مرتبطة بكافة الجوانب والممارسات المتعلقة برشاقة الأعمال. ونتيجة لنجاحنا في تطبيق مبادئ الرشاقة المؤسسية، جاءت الهيئة في المرتبة الأولى بين أقوى العلامات التجارية في قطاع المؤسسات الخدماتية في دولة الإمارات وفقاً لتقرير ((براند فاينانس)) الصادر في أبريل 2024، في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة، وحققت ارتفاعاً بنسبة 3% في قيمة علامتها التجارية التي وصلت إلى 1.1 مليار دولار)).

وأكد التقرير التزام الهيئة بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما عزز مكانتها في صدارة مؤسسات الدولة في تصورات الاستدامة، وضمن جهودها لترسيخ ثقافة الرشاقة المؤسسية بين موظفي الهيئة وحرصها على بناء فريق عمل قادر على تنفيذ استراتيجيات الرشاقة بكفاءة وفاعلية، انتهيت من تدريب أكثر من 300 موظف على مبادئ الرشاقة وحصلوا على شهادات دولية في هذا المجال.

مراجعة مستمرة

وقال محمد العبار، مؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية: ((لا تنتهي مهمتنا عند تقليص التكاليف وحسب، فأصحاب المصلحة يتوقّعون منا إضافة قيمة مستدامة أيضاً، وهو ما يتطّلب مراجعة مستمرّة لكيفية إدارة أعمالنا، حيث أصبحت الكفاءة عنصراً حيوياً.

يجب أن نكون مرنين ومستعدّين لمواجهة التقلّبات الاقتصادية، أكانت على المستوى العالمي أو المحلي)). وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة ((سيمنس)) في الإمارات والشرق الأوسط: ((يجسد أسبوع ((الرشاقة المؤسسية)) التزام هيئة كهرباء ومياه دبي الراسخ برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لجعل بنيتنا التحتية مرنة وفعالة وجاهزة للمستقبل)).

وأعرب عن فخر شركة سيمنس بأن تكون جزءاً من هذه المبادرة والتي تعد فرصة لنا لإظهار التزامها بالريادة في التكنولوجيا ودعم شركائها في تحويل تحديات اليوم إلى فرص المستقبل، مشيراً إلى أنه من خلال التعاون الوثيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تسهم الشركة في تعزيز النمو المستدام وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع. الذكاء الاصطناعي وقال نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: ((تُعد تقنية الذكاء الاصطناعي واحدة من أكثر التقنيات تأثيراً في عصرنا الحالي، ونحن في مايكروسوفت نؤمن بأن ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل مايكروسوفت كوبايلوت سيكون له دور محوري في تعزيز مرونة المؤسسات في المستقبل.

فمن خلال الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة، تستطيع المؤسسات التكيف بسرعة مع تغيرات السوق، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار، كما يُمكَن الذكاء الاصطناعي الشركات من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتبسيط العمليات، وفتح فرص جديدة للنمو)).

تعاون

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ((شركة فام العقارية)): ((هذا الحدث لم يكن فقط شهادة حقيقية على التعاون القوي بين القطاعين العام والخاص في دبي، بل أيضاً تجسيد عملي لالتزام الهيئة بتعزيز أهمية مرونة القيادة انسجاماً مع رؤية القيادة، وقد كانت تجربتي كضيف أكثر إلهاماً بفضل التعلم من المتحدثين الآخرين المرموقين)).

من جهته، قال يي-وي آنغ، الرئيس التنفيذي للمنتجات لدى ((طلبات)): ((أنا متحمس جداً للمشاركة في أسبوع الرشاقة المؤسسية التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث أشارك رحلة ((طلبات)) التي استمرت لمدة عشرين عاماً من الابتكار التكنولوجي. ونهدف إلى استخدام التكنولوجيا لخدمة جميع الأطراف في منظومتنا، وندعوكم للانضمام إلينا في هذه الرحلة الشيقة. معاً، يمكننا التعاون لتحقيق رؤية مستقبل دبي وجعلها واقعاً اليوم)).

وأكد شانت أوكنايان، نائب الرئيس للأعمال العالمية في تيك توك، أن ((الابتكارات والشركات التي تنجح هي التي تركز على تلبية احتياجات الناس)). ويتضمن ((أسبوع الرشاقة المؤسسية)) العديد من المحاضرات وورش العمل والجلسات النقاشية في عدد من مباني الهيئة، إضافة إلى معرض يتضمن أبرز مبادرات ومشاريع قطاعات الهيئة في مجال الرشاقة المؤسسية.