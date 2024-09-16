بلدية دبي تستعرض أحدث ابتكارات النقل والحلول التقنية

تشارك بلدية دبي في فعاليات الدورة الثلاثين من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية.

ويُعد هذا الحدث من الفعاليات العالمية الهامة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجال النقل الذكي، والحلول التقنية التي تسعى البلدية إلى تطبيقها لتحقيق التنمية المستدامة، لتعزيز جودة الحياة في الإمارة، من خلال تطوير بيئة حضرية متكاملة ذكية ومستدامة.

حلول ذكيةوتستعرض البلدية خلال هذه المشاركة، مجموعة من الحلول الذكية التي تمثل نقلة نوعية في مجالات الإدارة البيئية والتنقل الذكي، مثل المختبر المتنقل لرصد جودة الهواء، الذي يعتمد على أحدث تقنيات الاستشعار الذكي لقياس جودة الهواء بشكل فوري، وبما يتيح مراقبة مستويات التلوث بدقة، واتخاذ قرارات سريعة لتحسين جودة الهواء في المدينة. كما تعرض البلدية مركبة التنظيف الذكية التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتميز بقدرتها على تنظيف الشوارع دون تدخل بشري.

وتعكس مشاركة البلدية في هذا الحدث، التزامها الراسخ بتحقيق الريادة في مجال تبنّي أحدث الابتكارات والحلول الذكية، التي تعزز من جودة الحياة في الإمارة، وتسهم في تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة. وتسعى البلدية من خلال استعراض تقنيات متقدمة، مثل المختبر المتنقل لرصد جودة الهواء والمركبات ذاتية القيادة، إلى تحقيق طموحات دبي ببناء مدينة ذكية متكاملة، تعتمد على التكنولوجيا لتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار، مع التركيز على تقديم حلول مستدامة، تعزز كفاءة العمليات اليومية، وتضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وسلطت البلدية الضوء على تقنيات متقدمة، مثل الخرائط عالية الدقة للمركبات ذاتية القيادة، التي تعد من العناصر الأساسية لتطوير أنظمة التنقل الذكي في دبي، حيث تسهم هذه الخرائط في تعزيز كفاءة وأمان المركبات ذاتية القيادة، لتوفير تجربة تنقل أكثر تطوراً.

وفي إطار جهود الحفاظ على البيئة البحرية، استعرضت البلدية الكاشطة البحرية الذكية المصممة لتنظيف المسطحات المائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لجمع المخلفات بكفاءة، ما يحافظ على نظافة المياه، ويعزز من استدامة البيئة البحرية.

أنظمة مراقبة

وقدمت بلدية دبي أيضاً أنظمة المراقبة الذكية لشبكات الصرف الصحي، التي تتيح مراقبة التدفقات المائية، والكشف عن المشكلات والأعطال بشكل مبكر، ما يسهم في التدخل السريع لحلها. إلى جانب ذلك، تمّ عرض المختبر المتنقل لفحص جودة الرمال والتربة.