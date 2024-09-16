190 متحدثاً يستعرضون 70 دراسة علمية في «مؤتمر التأهيل»

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أعلنت ((المؤسسة)) عن مشاركة أكثر 190 متحدثاً، من بينهم 30 من الدولة، سيستعرضون 70 دراسة علمية وورقة بحثية، من خلال 30 جلسة عمل في ((المؤتمر العالمي للتأهيل 2024))، الاثنين المقبل.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها المؤسسة، بحضور عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التأهيل الدولية، وعبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في المؤسسة، ومبارك حمد الشامسي مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وخليفة القبيسي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أدنيك أبوظبي التابع لمجموعة أدنيك. ويستقطب المؤتمر أكثر من 500 شخص من نحو 70 دولة، من بينهم قادة ومسؤولون وخبراء وأكاديميون وباحثون في قطاع التأهيل والرعاية الصحية ومقدِّمي الخدمات، وممثلو المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بمجال تحسين نوعية حياة أصحاب الهمم، إلى جانب 20 جهة محلية، وعدد كبير من الأفراد المهتمين بهذا الشأن، مع توفير إمكانية متابعة جلسات المؤتمر وورش العمل عن بُعد عبر الإنترنت.

وأشار عبدالله الحميدان إلى أن المؤتمر يعتبر منصة عالمية، تجمع نخبة من أبرز المسؤولين والخبراء والباحثين الدوليين في قطاع تأهيل أصحاب الهمم، وفرصة استثنائية لبحث شؤون هذه الشريحة الاجتماعية، مؤكداً أن الإمارات تمنح أصحاب الهمم كل الاهتمام الرعاية، وتضعهم في مقدمة أولوياتها، ((وكانت، ولا تزال، من الدول التي تبذل جهوداً دؤوبة على المستويين الوطني والعالمي، في سبيل تمكين هذه الفئة وتسهيل حياتها، عبر الاستثمار السخي والمتواصل في تأهيلها لتكون مساهمة فاعلة في مسيرة الازدهار والتنمية)).