الإمارات تبحث في مؤتمر دولي التعاون العالمي في الطاقة النووية

تشارك دولة الإمارات في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يستمر لمدة أسبوع، من 16 لغاية 20 سبتمبر الحالي، في مقر المنظمة في فيينا بالنمسا، والذي يعقد تحت عنوان ((تعاون عالمي في مجال الطاقة النووية)).

ويضم وفد الدولة، برئاسة السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العديد من الجهات الوطنية المعنية بالقطاع النووي مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. ويلقي السفير حمد الكعبي كلمة رئيسة في الجلسة العامة للمؤتمر العام حيث يسلط الضوء على العلاقة القوية بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وساعدت الشراكة المستمرة منذ خمسة عقود على تلبية احتياجات دولة الإمارات من الطاقة في ما يتعلق ببناء وتشغيل برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير السلامة والأمن النووي وحظر الانتشار النووي.

وعلى هامش المؤتمر العام، تعتزم الهيئة توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة المجرية للطاقة الذرية للتعاون وتبادل المعلومات حول الرقابة النووية بالإضافة إلى توفير فرص التدريب لموظفيها. بالإضافة إلى ذلك، تشارك الإمارات في اجتماع لكبار مسؤولي السلامة والأمن النوويين والذي سيعقد على هامش المؤتمر، إذ ستسلط الهيئة الضوء على رحلتها لتطوير بنية تحتية رقابية فعالة لبرنامج الإمارات للطاقة النووية من وضع التشريعات واللوائح وأنظمة التفتيش والتراخيص لضمان أمن وأمان محطة الطاقة النووية.

وتشارك الإمارات في فعالية تعقد تحت عنوان ((اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع: حان وقت العمل))، حيث ستعرض الهيئة جهودها لتعزيز البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات.

كما يشارك الوفد في منتدى التعاون الرقابي، حيث ستعرض الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمفوضية الكندية للسلامة النووية الدليل الإرشادي عن ((التدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية في القطاع النووي)).