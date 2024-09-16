«هيلي» يؤكد مكانة الإمارات في معالجة القضايا العالمية

أكد ((منتدى هيلي)) مكانة دولة الإمارات قوة فاعلة في معالجة القضايا العالمية من منظور محلي وإقليمي، واستعرض مجموعة من الحوارات الاستراتيجية حول القضايا الحاسمة التي تسهم في إعادة تشكيل عالم اليوم. وأطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية المنتدى في نسخته السنوية الأولى بمشاركة مئات من قادة الفكر والخبراء الدوليين والدبلوماسيين.

حضر افتتاح المنتدى في جزيرة السعديات بأبوظبي معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام مدير عام وكالة أنباء الإمارات ((وام)) بالإنابة، والدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ونيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، ونخبة من المسؤولين وأكثر من 50 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 800 مشارك في جلساته المختلفة.

استكشاف

ويركز المنتدى الذي يقام تحت شعار: ((نظام عالمي مضطرب: قراءة في المفاهيم، والتشكيل، وإعادة البناء))، في مناقشاته على استكشاف ثلاثة محاور أساسية ضرورية لفهم المشهد العالمي المتطور، وهي: الجيوسياسية، والجيواقتصادية، والجيوتكنولوجية.

وانطلاقاً من أهمية المنتدى منصة استراتيجية لمعالجة القضايا الدولية الحرجة، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في كلمته الافتتاحية للمنتدى: ((نؤمن بأن الفرص الواعدة تستند في الأساس إلى أجندات تعاونية بناءة تسهم في تقدم جهودنا المشتركة لمعالجة التحديات العالمية الحرجة، مثل أزمة المناخ والأمن الغذائي والاستفادة المثلى من التطورات التكنولوجية)).

وأضاف: ((تلتزم دولة الإمارات بأداء دور بناء في هذه الحقبة الجديدة من خلال تعزيز التعاون الدولي، وضمان أن تكون مبادئ السلام والاستقرار والازدهار هي الموجه الأول على الصعيدين الإقليمي والعالمي)).

وأكد أن الإمارات حريصة على توسيع منصات الحوار وتبادل وجهات النظر، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية الحلول السياسية باعتبارها السبيل الأكثر فعالية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية والخروج بحلول لها.

وأشار إلى أن جهود دولة الإمارات الإنسانية أسهمت في تخفيف معاناة المحتاجين من أبناء مختلف دول العالم، وتعزيز مبادراتها وإرثها الإنساني وتوجهاتها نحو مد يد العون ومساندة الشعوب.

وقال الدكتور سلطان النعيمي، في كلمته الافتتاحية: إن منتدى ((هيلي الأول)) 2024 ينطلق في لحظة فارقة يعيشها النظام العالمي، وإرهاصات تحولات غير مسبوقة تواجهها البشرية إجمالاً في ظل تزايد مؤشرات التراجع عن حالة الترابط العالمي الفريدة، التي مثلت جوهر ظاهرة العولمة، وانطلاقاً من أهداف المنتدى نرى بيننا نخبة من المسؤولين الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، لمناقشة قضايا متشابكة تلامس تأثيراتها الجميع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تدفعنا جميعاً إلى حتمية العمل المشترك، وتبادل الآراء وفق فضاءات من الشفافية للوصول إلى ما يهدف له الجميع ممثلاً في الأمن والاستقرار اللذين يعدان الرافعة للمضي نحو التنمية والتطور، مشدداً على أن منتدى هيلي جاء ليتيح نوافذ للجميع للنقاش البناء والمثمر.

وأشار نيكولاي ملادينوف إلى أن المناقشات بين الخبراء وصناع القرار تستند إلى الأعراف والتقاليد العريقة التي تتميز بها المنطقة عموماً، ودولة الإمارات خصوصاً، التي تشجع على الحوار البناء وتبادل الخبرات.