«دار البر» تنجز «قرية زايد» لـ50 أسرة في النيجر

أعلنت جمعية دار البر تنفيذ مشروع خيري إنساني متكامل، يحمل اسم ((قرية زايد))، وهي عبارة عن قرية نموذجية، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 4.3 ملايين درهم.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للجمعية لـ((البيان))، إن 50 أسرة فقيرة تستفيد من المشروع الإنساني الحيوي الذي يوفر خدمات عامة أساسية لقرى عدة، عبر والعيادة الطبية في القرية، والتي تُمثل أحد المشاريع التنموية المُستدامة للجمعية، خلال العام الحالي 2024.

وأكد إنجاز القرية الخيرية الإماراتية التنموية المُستدامة في البلد الأفريقي بنسبة 100 %، فيما بدأ العمل في المشروع بداية العام الماضي (2023)، واكتملت الأعمال الإنشائية في منتصف أغسطس الماضي.

وتتكون القرية من 50 منزلاً، خُصصت للفقراء والأسر المحتاجة، بمساحة 69 متراً مربعاً لكل منزل، ويتكون المنزل الواحد من غرفتين وصالة، وتضم القرية مدرسة متكاملة، تحتوي على 6 فصول دراسية حديثة، بمساحة 63 متراً مربعاً للفصل الواحد، بجانب الحمامات، والمكاتب الإدارية بمساحة 100 متر مربع لكُل منها، وعيادة طبية شاملة التجهيز بمساحة 150 متراً مربعاً، ومسجد على مساحة 150 متراً مربعاً مع ملحق و3 حمامات، بالإضافة إلى 10 محلات تجارية ((دكاكين))، تشكل وقفاً خيرياً، وتتوزع بين مواقع مختلفة من القرية، وتهدف إلى توفير الريع والتمويل لتلبية احتياجات القرية وتقديم الخدمات الأساسية لقاطنيها وتعزيز بنيتها التحتية.

وأوضح المسؤول أن المشروع يشتمل على تنفيذ بئرين ارتوازيتين، تعملان بالطاقة الشمسية، وتمديد شبكة مياه، وصولاً إلى توفير المياه للشرب وللاستخدامات المنزلية والمدنية الأخرى، مع إنشاء ملعب رياضي ترابي، على مساحة 500 متر مربع، لافتاً إلى استخدام الطوب الأسمنتي في عمليات البناء في القرية الإنسانية، و((الزنك)) في الأسقف، مع السقف المستعار.

وأكد المهيري على أهمية مثل هذه المشاريع الإنسانية الشاملة والمتكاملة، وهي تخدم شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود، في إطار القرية الخيرية الإنسانية الجديدة والقرى المحيطة بها، مشدداً على القيمة النوعية المضافة لتلك المشاريع، في دعم المجتمعات الفقيرة على المدى الطويل ومساهمتها في تعزيز القدرات البشرية وتحسين نوعية الحياة و تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على المجتمعات الفقيرة، مما يعكس التزام الجمعية بالعمل الإنساني وتجسد رؤيتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء مجتمعات أكثر رفاهية.

وتقدم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا المشروع قائلاً: بفضل الله ثم دعمكم السخي، تمكنا من تحقيق هذا المشروع الذي يقدم خدمات أساسية لـ50 أسرة فقيرة في النيجر، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وإيجاد فرص للعمل، جهودكم وكرمكم يعكسان روح العطاء والتفاني، ويُسهمان في تحسين حياة العديد من الأفراد.