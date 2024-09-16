4692 مستفيداً من «على دربك» في شرطة دبي

بلغ عدد المستفيدين من مبادرة ((على دربك))، التي أطلقتها شرطة دبي، والمعنية بإصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة في زمن قياسي، 4629 مستفيداً لهذا العام، موزعين على 138 محطة في مختلف مناطق الإمارة.

وتعدّ المبادرة أحد شرطة دبي الريادية الرامية إلى تصفير البيروقراطية في الشرطة استجابة لمبادرة تقليل عدد مراجعي مراكز الخدمة، لتتحول كلياً إلى مراكز بلا مراجعين، حيث تهدف إلى تقديم خدمة متميزة لإسعاد المتعاملين، من خلال سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقرير المروري لحادث السير البسيط، والحفاظ على انسيابية حركة السير، وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

وتأتي المبادرة بالشراكة بين شرطة دبي وشركات التزود بالوقود في دبي ((شركة بترول الإمارات الوطنية - إينوك، شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، مؤسسة الإمارات العامة للبترول - إمارات))، لتقديم 6 خدمات تتمثل في خدمة تقارير الحوادث المرورية البسيطة، تقارير الحوادث ضد مجهول، خدمة المفقودات والمعثورات، وخدمة تصليح المركبات، وخدمة عين الشرطة، إلى جانب خدمة E-Crime.

وقال النقيب ماجد بن ساعد الكعبي رئيس مبادرة ((على دربك)): إن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية منذ انطلاقها، وذلك من خلال النتائج المحققة، 1875 تقريراً لحوادث مرورية بسيطة قدمها الجمهور في محطات البترول الموزعة في الإمارة، 788 تقريراً ضد مجهول، 451 عدد السيارات التي خضعت للتصليح، 170 بلاغاً في خدمة عين الشرطة، إضافة إلى 1345 عدد المعثورات التي تم إرجاعها لأصحابها.

وأضاف: إن 35 جهة خضعت للتدريب على كيفية الاستفادة من خدمة ((على دربك))، بإجمالي عدد متدربين 10726 مستفيداً.

وأكد أن المبادرة لعبت دوراً كبيراً في تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين، بدلاً من الذهاب إلى مراكز الشرطة عند ارتكاب الحوادث المرورية، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد على الأفراد والشرطة، على حدٍ سواء، مشيراً إلى أن تعاون شرطة دبي مع شركات التزود بالوقود في إمارة دبي، يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات تتماشى مع توجهات الحكومة لجودة الحياة في المجتمع.

خدمة رقمية

وتعد مبادرة ((على دربك)) مشروعاً ابتكارياً يتيح لمستخدمي الطرق من خلال قناة رقمية موحدة الحصول على تقرير حادث مروري بسيط/ ضد مجهول عن طريق محطات البترول في إمارة دبي، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود.

وحققت المبادرة ((صفر)) زيارة المتعاملين لمراكز الخدمة، واختصرت زمن الإنجاز الإجمالي أكثر من 93%، وأدت إلى زيادة رضا المتعاملين إلى 95.2% وزاد مستوى رضا الشركاء إلى 97%، وفازت المبادرة بجائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة - فئة التعاون بين القطاع العام والخاص، وبالمركز الأول في جائزة درع الحكومة الرقمية العربية – فئة الإنجازات الحكومية.