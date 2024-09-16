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محمد الشرقي: القراءة تنمّي العقول وتوسع آفاق المعرفة

9/16/2024 7:12:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الطالب سليمان خميس العنتلي بمناسبة تحقيقه المركز الأول في تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، في الموسم الثامن ضمن فئة أصحاب الهمم.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية القراءة ودورها في تنمية العقول وتوسيع آفاق المعرفة، مشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم وتشجيع المبادرات الثقافية التي تعزز من حب التعلم والقراءة ودعم الموهوبين، باعتبارها محوراً رئيساً لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، والمساهمة الفعالة في نهضة الوطن وبناء دعائم نهضته.

وهنّأ سموه، الطالب سليمان خميس العنتلي وأسرته ومُعلّميه على هذا الإنجاز المتميز، داعياً إلى الاستثمار في تعزيز حب القراءة وتوفير الدعم لتطوير مهارات شباب المستقبل.

من جانبه عبّر الطالب سليمان العنتلي، عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مؤكداً أن دعم سموه سيعزز من عزيمته وإصراره على الاستمرار في التفوق والتميز. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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