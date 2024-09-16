عمار النعيمي: عجمان حريصة على توفير بيئة مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، جانت شاو لينغ، عضو اللجنة السياسية الوطنية للحزب الحاكم في جمهورية الصين، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الصينية، رئيس مجلس إدارة شركة سينوماك، المتخصصة في المعدات الثقيلة، وذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية في عجمان.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بزيارة جانت شاو لينغ والوفد المرافق، مؤكداً سموه أهمية هذه الزيارة في تعزيز وتدعيم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية، وشراكة استراتيجية شاملة، مُزدهرة، ومتنامية أثمرت العديد من الإنجازات التنموية على مختلف الأصعدة، والتي تخدم تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار. وتبادل سمو ولي عهد عجمان مع رئيس ((سينوماك))، الحديث حول مشروعات الشركة الصينية وخططها في المنطقة، مؤكداً أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات، وتنفيذ المشروعات الكبرى، دعماً لتحقيق أهداف التنمية والمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية وتحفيز الابتكار والتطوير وتحسين بيئة الأعمال.

وعلى هامش اللقاء، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وجانت شاو لينغ، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة عجمان وشركة سينوماك لتعزيز سبل التعاون المستقبلية في حزمة مشاريع استثمارية في البنية التحتية والصناعات التحويلية بقيمة 5 مليارات درهم.

وقع مذكرة التفاهم عن حكومة عجمان، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويان ويهوا، مدير عام مجموعة ((CNEEC))، نيابة عن شركة سينوماك.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن حكومة عجمان حريصة على توفير بيئة أعمال مثالية لرواد الأعمال وجذب الاستثمارات، تحقيقاً للرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية للإمارة والدولة.

وأضاف سموه إن عجمان تولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في مشاريع البنية التحتية والصناعات التقنية الحديثة، بما يسهم في استقطاب الشركات العالمية وتيسير إطلاق أعمالها.

من جانبه، أعرب جانت شاو لينغ عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، موجهاً الشكر لسموه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. وأشاد شاو لينج بما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في مختلف الميادين، واهتمام كبير بتقديم خدمات مرنة وجاذبة لقطاع الأعمال من كافة دول العالم من خلال تشريعات مرنة وبنية تحتية حديثة.