حاكم الشارقة يفتتح جامعة الذيد بسعة 2000 طالب وطالبة

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الذيد، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مبنى جامعة الذيد الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 412 ألف متر مربع، ويستوعب 2000 طالب وطالبة.

وتناول سموه فكرة التخطيط لإنشاء جامعة الذيد التي تم مراعاة أهمية وجود مرافق ومنشآت ومزارع داعمة تساعد الطلبة في الاختبارات العملية وإيصال المنهج وترسيخه في أذهانهم، مشيراً سموه إلى أن الإسراع في إطلاق مشروعات الأمن الغذائي جاء تمهيداً لافتتاح جامعة الذيد.

وتحدث صاحب السمو رئيس جامعة الذيد عن مشروع زراعة القمح الذي يتميز عن غيره بنسبة البروتين العالية التي بلغت في آخر حصاد 19 % وهي الأعلى على مستوى العالم وهو خالٍ من الكيماويات والمواد السامة.

وتطرق سموه إلى مشروع مزرعة الألبان والجهود والأبحاث التي تمت على الأبقار للوصول إلى السلالات التي لم يتم التعديل عليها واللعب بجيناتها، مشيراً سموه إلى أن هذا النوع من الأبقار ينتج بروتين فئة A2A2.

وتناول صاحب السمو رئيس جامعة الذيد مشروع مزرعة الطيور الذي كان مسماه مزرعة الدواجن سابقاً، مستشهداً سموه بقوله تعالى ((وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ))، موضحاً سموه أن تسمية المشروع ((طيور فلي)) تأتي بسبب أن اللحم سيكون لونه أحمر مثل الطيور وليس أبيض كالدواجن، مشيراً سموه إلى أن هذه الطيور تتميز بأنها ستُربى في حقول مفتوحة وتتغذى على طعام خالٍ من الكيماويات، وستتلقى أدوية طبية قديمة طبيعية ترفع المناعة لدى هذه الطيور.

وتحدث سموه عن مشروع تطوير الماعز في المنطقة الوسطى بعد التدخلات التي جرت على هذه الفئة، موضحاً سموه أن الفريق البحثي الخاص بهذا المشروع انتقى الماعز النقي الذي لم يتم التغيير عليه، وتم تلقيحه بسلالات نقية مختارة.

وتحدث صاحب السمو رئيس جامعة الذيد عن المراعي في الإمارة والتي تهدف إلى حفظ هذه السلالات النقية، كما تطرق سموه إلى مشروع الخضار الذي يرتقي بمستوى الغذاء عند الناس، متناولاً سموه مبادرة توزيع حبوب القمح التي تم توزيعها على 800 زارع قمح في الدولة.

وعبر سموه عن سعادته الكبيرة بهذه الإنجازات ووجود الطلبة في جامعة الذيد الذين يعملون بجد واجتهاد لخدمة مشروعات الأمن الغذائي، وسيديرونها مستقبلاً بعد تلقيهم الدراسة الكافية، وبدورهم سيساهمون في المحافظة على صحة المجتمع وتأدية الأمانة التي يحملها الجميع.

وكشف صاحب السمو رئيس جامعة الذيد عن برنامج المشروعات في عام 2025 الذي أطلق سموه عليه أنها عام خير، حيث سيستهلّ بتدشين مشروع تربية ماعز الوسطى وذلك في بداية السنة بعد إتمام عملية التلقيحات، فيما سيتم افتتاح مزرعة الطيور في يونيو المقبل.

وترأس صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد، صباح أمس، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الذيد.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء المجلس مهنئاً إياهم بالافتتاح الرسمي لجامعة الذيد، واستمرار العمل والجهود لانطلاقة الجامعة، وتمنى سموه خلال كلمته النجاح والتوفيق لأعضاء المجلس والمجتمع الجامعي بكافة أفراده من أساتذة وإداريين وطلبة، من أجل تحقيق رؤية ورسالة جامعة الذيد في التعليم والتعلّم والتدريب والبحث العلمي، حيث تشكّل الجامعة إضافة جديدة لمؤسسات التعليم العالي في إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس موازنة الجامعة للعام الدراسي 2024 – 2025، كما اعتمد لوائح الجامعة والهيكل التنظيمي لها.