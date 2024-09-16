حاكم أم القيوين يبحث وقنصل عام قطر تعزيز العلاقات الأخوية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، بمكتبه في الديوان الأميري، أمس، سعيد بن علي الهاجري، قنصل عام دولة قطر الشقيقة في دبي، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين، بالقنصل العام لدولة قطر، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأخوية، ومسارات التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات، بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.

كما جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً سموه عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب القنصل العام القطري عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده، مشيداً بالعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، وبما تشهده دولة الإمارات عامة وأم القيوين خاصة من نهضة حضارية في المجالات كافة. حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين.