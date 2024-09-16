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سمو الإنسان والأسمى هو الرسول الأعظم

9/16/2024 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ونحن‭ ‬نتأمل‭ ‬ذكرى‭ ‬مولد‭ ‬الرسول‭ ‬الأعظم‭ ‬محمد‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬ولا‭ ‬نتوقف‭ ‬عند‭ ‬الاختلافات‭ ‬حول‭ ‬يوم‭ ‬مولده،‭ ‬فإن‭ ‬ولادته‭ ‬ووصوله‭ ‬إلى‭ ‬أسمى‭ ‬المراتب‭ ‬البشرية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاتها‭ ‬تجعلنا‭ ‬نتأمل‭ ‬أولاً‭ ‬قيمة‭ ‬الإنسان‭ ‬عند‭ ‬الله‭ ‬جل‭ ‬جلاله،‭ ‬باعتباره‭ ‬أسمى‭ ‬المخلوقات‭ ‬التي‭ ‬أمر‭ ‬الملائكة‭ ‬بالسجود‭ ‬له‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬‮«‬آدم‮»‬‭.‬

بداية‭ ‬خلق‭ ‬الإنسان‭ ‬العاقل،‭ ‬الذي‭ ‬علمه‭ ‬الله‭ ‬الأسماء‭ ‬كلها،‭ ‬تنتقل‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬معارف‭ ‬الله‭ ‬وعلومه‭ ‬التي‭ ‬أرادها‭ ‬لعمران‭ ‬الأرض‭ ‬والإنسان‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬البشر‭ ‬الذين‭ ‬أسسوا‭ ‬بعلوم‭ ‬الله‭ ‬تلك‭ ‬الحضارات‭ ‬الأوليات‭ ‬الأقدم‭ ‬وما‭ ‬بعدها،‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬تُداخل‭ ‬تلك‭ ‬المعارف‭ ‬والعلوم‭ ‬الإلهية‭ ‬الشركيَّات‭ ‬والتلفيقات‭ ‬والتأويلات‭ ‬الباطلة‭ ‬مع‭ ‬تنامي‭ ‬العصور‭ ‬المختلفة‭! ‬

{ وفي‭ ‬التأمل‭ ‬ذاته‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬الإنسان‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬حظِي‭ ‬بحرية‭ ‬الاختيار‭ ‬والإرادة،‭ ‬كان‭ ‬الرسول‭ ‬الأعظم‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬سموا‭ ‬وتجسيدا‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬أراده‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬الأنبياء‭ ‬صفوة‭ ‬البشر‭! ‬وما‭ ‬أراده‭ ‬من‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬نزلت‭ ‬له‭ ‬التعاليم‭ ‬الإلهية‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأنبياء‭ ‬بوحي‭ ‬منه،‭ ‬وتقديما‭ ‬وتشريفا‭ ‬لكل‭ ‬الرسالات‭ ‬السماوية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شرائع‭ ‬ودين‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬الإسلام‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الإنسان‭ ‬العاقل‭ ‬فالدين‭ ‬عند‭ ‬الله‭ ‬هو‭ ‬الإسلام،‭ ‬لتصل‭ ‬الخلاصة‭ ‬إلى‭ ‬معجزة‭ ‬الإسلام‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الرسول‭ ‬الأعظم،‭ ‬وحيث‭ ‬معجزته‭ ‬القرآن،‭ ‬النص‭ ‬الإلهي‭ ‬الأكثر‭ ‬قدسية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وآخر‭ ‬الرسالات‭ ‬وأتمتها‭ ‬وخاتمها،‭ ‬الذي‭ ‬يخاطب‭ ‬البشرية‭ ‬كلها‭ ‬والخلق‭ ‬كله،‭ ‬ويخاطب‭ ‬العقل‭ ‬المجرد‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬الإنسان‭ ‬بنص‭ ‬إلهي‭ ‬مجرد،‭ ‬صالح‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬القيامة،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬تتضح‭ ‬معجزاته،‭ ‬ليري‭ ‬الله‭ ‬الإنسان‭ ‬الآيات‭ ‬في‭ ‬نفسه‭ ‬وفي‭ ‬الآفاق‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الخلق‭! ‬وبالرسول‭ ‬الأعظم‭ ‬آخر‭ ‬الأنبياء،‭ ‬تجلت‭ ‬كل‭ ‬الصفات‭ ‬السامية‭ ‬بل‭ ‬الأكثر‭ ‬سموا‭ ‬في‭ ‬الإنسان‭ ‬لتكون‭ ‬قدوة‭ ‬ورحمة‭ ‬للعالمين،‭ ‬عبر‭ ‬نموذج‭ ‬إنساني‭ ‬هو‭ ‬الأعظم‭ ‬وبالتقوى‭ ‬والخلق‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬الله‭: (‬إنك‭ ‬لعلى‭ ‬خلق‭ ‬عظيم‭) ‬ليرتبط‭ ‬السمو‭ ‬الإنساني‭ ‬عبر‭ ‬كل‭ ‬العصور،‭ ‬بمبادئ‭ ‬الإسلام‭ ‬وقيمه‭ ‬منذ‭ ‬‮«‬آدم‭ ‬الرسول‮»‬‭ ‬وبالأخلاق‭ ‬السامية،‭ ‬التي‭ ‬تجلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أسمى‭ ‬فيها،‭ ‬في‭ ‬نبي‭ ‬البشرية‭ ‬كلها‭ ‬‮«‬محمد‮»‬‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭. ‬فهو‭ ‬نور‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬الإنساني‭ ‬وسر‭ ‬قوة‭ ‬الدين‭ ‬الذي‭ ‬أنزله‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬متجليا‭ ‬فيه،‭ ‬ودرة‭ ‬التاج‭ ‬الإنساني‭ ‬وخير‭ ‬البشرية،‭ ‬ونبي‭ ‬‮«‬خير‭ ‬أمة‭ ‬أخرجت‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يتبع‭ ‬دينه‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬أمة‭ ‬محمد‭ ‬‮«‬شرقا‭ ‬أو‭ ‬غربا‮»‬‭ ‬لأنه‭ ‬دين‭ ‬للبشرية‭ ‬كلها‭! ‬

{ ونحن‭ ‬نتأمل‭ ‬مجيء‭ ‬الرسول‭ ‬الأعظم‭ ‬ويوم‭ ‬ولادته،‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬هجمة‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الشيطان‮»‬‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬الوصف‭ ‬الإلهي‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬القرآن‭! ‬أو‭ ‬‮«‬النخبة‭ ‬الشيطانية‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬العصور،‭ ‬كما‭ ‬درجت‭ ‬التسمية‭ ‬لهم،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬فقط‭ ‬هجمة‭ ‬على‭ ‬دين‭ ‬الله‭ ‬متمثلاً‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬الرسالات‭ ‬وآخر‭ ‬الأنبياء،‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬هجمة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬من‭ ‬شرائع‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬التوراة‭ ‬والإنجيل،‭ ‬وما‭ ‬لحق‭ ‬بهما‭ ‬من‭ ‬تلفيق‭ ‬وتحريف‭! ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الهجمة‭ ‬على‭ (‬مكانة‭ ‬الإنسان‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬الكون‭ ‬كله‭) ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬نزع‭ ‬السمو‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬حباه‭ ‬الله‭ ‬به‭! ‬ولأن‭ ‬الرسول‭ ‬الأعظم‭ ‬هو‭ ‬خير‭ ‬البشرية‭ ‬وقدوتها‭ ‬ونموذجها‭ ‬الإنساني‭ ‬الأسمى،‭ ‬طالته‭ ‬الهجمة‭ ‬الشيطانية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيره،‭ ‬وبشكل‭ ‬متعمد‭ ‬وممنهج‭ ‬أرادوا‭ ‬بها‭ ‬تشويه‭ ‬صورته،‭ ‬وسمو‭ ‬الدين‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬به‭ ‬لكل‭ ‬البشرية‭! ‬حتى‭ ‬يسقطوا‭ ‬القدسية‭ ‬عن‭ ‬الدين‭ ‬وعن‭ ‬نموذجه‭ ‬الديني‭ ‬والإنساني‭ ‬الأسمى‭! ‬أو‭ ‬عن‭ ‬الإنسان‭ ‬ككل‭! ‬فيصبح‭ ‬الإنسان‭ ‬مستباحاً‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬وروحه‭ ‬وأخلاقه‭ ‬وقيمه‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬دينه،‭ ‬وما‭ ‬أراده‭ ‬الله‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬خُلقٍ‭ ‬تجسّد‭ ‬أعظمه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬الأنبياء،‭ ‬والرسول‭ ‬الأعظم‭ ‬كما‭ ‬قلنا‭! ‬

{ ومنه‭ ‬نتأمل‭ ‬وبه‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬هجمة‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الشيطان‮»‬‭ ‬أو‭ ‬هجمه‭ ‬‮«‬النخبة‭ ‬الشيطانية‮»‬‭ ‬قديماً‭ ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬هي‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬تجريد‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬دينه‭ ‬ومن‭ ‬مكانته‭ ‬السامية‭ ‬بين‭ ‬الخلق،‭ ‬ولذلك‭ ‬أسست‭ ‬هذه‭ ‬النخبة،‭ ‬وهي‭ ‬المسيطرة‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل،‭ ‬لكل‭ ‬عوامل‭ ‬التفرقة‭ ‬والفتنة‭ ‬والصراعات‭ ‬والأزمات‭ ‬والحروب‭ ‬والأوبئة‭ ‬والسقوط‭ ‬الاخلاقي‭ ‬والفكري‭ ‬والديني‭! ‬وأعلنت‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬وعلى‭ ‬الإنسانية‭ ‬والبشرية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تبرير‭ ‬قتله‭ ‬في‭ ‬الحروب،‭ ‬وإبادته،‭ ‬بنزع‭ ‬حتى‭ ‬صفة‭ ‬الإنسانية‭ ‬عنه،‭ ‬ويتجلى‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬فيما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬حين‭ ‬يروج‭ ‬شياطين‭ ‬العصر‭ ‬الصهاينة‭ (‬أن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬حيوانات‭ ‬ويجب‭ ‬إبادتهم‭)! ‬وهذا‭ ‬النزع‭ ‬لصفة‭ ‬الإنسانية‭ ‬عن‭ ‬الإنسان‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬عبر‭ ‬العصور،‭ ‬التي‭ ‬مارسها‭ ‬المستعمرون‭ ‬والمتسلطون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حروبهم‭ ‬واحتلالاتهم‭ ‬عبر‭ ‬القارات‭ ‬الخمس‭ ‬المعروفة‭ ‬للشعوب‭ ‬التي‭ ‬احتلوها‭ ‬وأبادوا‭ ‬فيها‭!‬

{ اليوم‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬كل‭ ‬العبث‭ ‬الشيطاني‭ ‬بالأرض‭ ‬والإنسان‭ ‬والبشرية‭ ‬بل‭ ‬وبكل‭ ‬الخلائق،‭ ‬فإن‭ ‬الإسلام‭ ‬وقوته‭ ‬الذاتية‭ ‬الكامنة‭ ‬بتعاليم‭ ‬الله‭ ‬النهائية‭ ‬لكل‭ ‬البشرية‭! ‬هو‭ ‬وحده‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬تفكيك‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬العبث‭ ‬الشيطاني‮»‬‭ ‬من‭ ‬محتواه‭ ‬وسيطرته‭ ‬وقوة‭ ‬هيمنته‭ ‬عبر‭ ‬ترسيخ‭ ‬الإيمان‭ ‬بالله‭ ‬وبدينه‭ ‬القويم،‭ ‬وبرسوله‭ ‬الأعظم،‭ ‬كأسمى‭ ‬المخلوقات،‭ ‬وقد‭ ‬اصطفاه‭ ‬الله‭ ‬ليكون‭ ‬صاحب‭ ‬الرسالة‭ ‬الأعظم‭ ‬في‭ ‬الدنيا‭ ‬ووعده‭ ‬ووعد‭ ‬أمته،‭ ‬بحفظ‭ ‬النص‭ ‬المقدس‭ ‬في‭ ‬القرآن،‭ ‬لتجعلنا‭ ‬ذكرى‭ ‬مولده،‭ ‬كأشرف‭ ‬الخلق،‭ ‬مناسبة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬لتذكر‭ ‬سمو‭ ‬الإنسان‭! ‬ولتذكر‭ ‬صفات‭ ‬الرسول‭ ‬الأعظم،‭ ‬والتشبث‭ ‬بها‭ ‬لمواجهة‭ ‬كل‭ ‬‮«‬عبث‭ ‬شيطاني‮»‬‭ ‬ضدّ‭ ‬البشرية‭ ‬كلها‭! ‬وبالإيمان‭ ‬واليقين‭ ‬تبقى‭ ‬أمة‭ ‬محمد‭ ‬أينما‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬القادرة‭ ‬وحدها‭ ‬على‭ ‬المواجهة‭ ‬رغم‭ ‬ضعفها‭ ‬الحالي‭!‬

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