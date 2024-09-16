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حكاية تزوير الجنسية في دولة خليجية

9/16/2024 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كثر‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬تزوير‭ ‬الجنسية،‭ ‬وتجاوز‭ ‬القانون‭ ‬وخرق‭ ‬النظام،‭ ‬وتقديم‭ ‬معلومات‭ ‬مزيفة‭ ‬ووثائق‭ ‬مزورة،‭ ‬والاستحواذ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬غير‭ ‬مشروعة،‭ ‬ومضايقة‭ ‬المواطنين،‭ ‬واستغلال‭ ‬النفوذ‭ ‬وتقديم‭ ‬الرشوة‭ ‬لضعاف‭ ‬النفوس‭.. ‬وقد‭ ‬شرعت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وسحب‭ ‬الجنسيات،‭ ‬ومعاقبة‭ ‬المتجاوزين‭.‬

ليس‭ ‬الأمر‭ ‬متعلقا‭ ‬بالدول‭ ‬الخليجية‭ ‬وحدها‭ ‬كما‭ ‬نتابع‭.. ‬لقد‭ ‬بدأت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬تشكو‭ ‬من‭ ‬اعتداء‭ ‬الذين‭ ‬نالوا‭ ‬جنسية‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين،‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬السويد‮»‬،‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤخرا‭ ‬تقديم‭ ‬مبلغ‭ ‬34‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬مهاجر‭ ‬تم‭ ‬منحه‭ ‬الجنسية‭ ‬السويدية،‭ ‬مقابل‭ ‬أن‭ ‬يتخلى‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الجنسية‭ ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬وطنه‭ ‬الأصلي‭. ‬

وبالأمس‭ ‬نشرت‭ ‬جريدة‭ ‬‮«‬السياسة‮»‬‭ ‬الكويتية‭ ‬خبرا‭ ‬حول‭ ‬حادثة‭ ‬تزوير‭ ‬الجنسية،‭ ‬وأحسب‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الخطط‭ ‬‮«‬الشيطانية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المزورون،‭ ‬متطابقة‭ ‬ومتشابهة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬وكأن‭ ‬ثمة‭ ‬اتفاقا‭ ‬بين‭ ‬المزورين‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬تلك‭ ‬الأساليب‭ ‬للسطو‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬الخليجية‭.‬

يقول‭ ‬الخبر‭ ‬الكويتي‭: ‬إن‭ ‬كان‭ ‬‮«‬ما‭ ‬خفي‭ ‬أعظم‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬انكشف‭ ‬أعجب‭ ‬وأشد‭ ‬عظمة‭.. ‬ففي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬عجائب‭ ‬قضايا‭ ‬تزوير‭ ‬الجنسية،‭ ‬والعبث‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬رصدتها‭ ‬وكشفتها‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬المختصة‭ ‬أخيرا،‭ ‬تمكن‭ ‬مقيم‭ ‬سوري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬من‭ ‬تجنيس‭ ‬أبنائه‭ ‬الثلاثة،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بتسجيل‭ ‬اثنين‭ ‬منهم‭ ‬باسم‭ ‬مواطن‭ ‬مقابل‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬وتوظيفهما‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬الحكومية،‭ ‬فيما‭ ‬الابن‭ ‬الثالث‭ ‬تم‭ ‬تسجيله‭ ‬باسم‭ ‬مواطن‭ ‬آخر،‭ ‬ولكنه‭ ‬غادر‭ ‬الكويت‭ ‬إثر‭ ‬خلاف‭ ‬مالي‭ ‬معه‭.‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬القضية‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬المختصة‭ ‬كشفت‭ ‬قضايا‭ ‬غريبة‭ ‬في‭ ‬العبث‭ ‬بملف‭ ‬الجنسية،‭ ‬وبروايات‭ ‬لا‭ ‬يصدقها‭ ‬العقل،‭ ‬حيث‭ ‬دلّت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬شقيقين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عربية،‭ ‬يعملان‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬حكومية‭ ‬بالكويت،‭ ‬ويمتلكان‭ ‬الجنسية‭ ‬الكويتية‭ ‬بانتسابهما‭ ‬إلى‭ ‬مواطن‭ ‬كويتي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الغش‭ ‬والتدليس،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليهما‭.‬

وبالتحقيق‭ ‬معهما‭ ‬اعترافا‭ ‬بأنهما‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬وأن‭ ‬والدهما‭ ‬خارج‭ ‬الكويت،‭ ‬وقد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تجنيسهما‭ ‬مقابل‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬واحد‭ ‬منهما،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬كما‭ ‬اعترفا‭ ‬بأن‭ ‬لديهما‭ ‬شقيقا‭ ‬ثالثا‭ ‬استطاع‭ ‬والدهم‭ ‬تجنيسه‭ ‬باسم‭ ‬مواطن‭ ‬آخر،‭ ‬وقد‭ ‬اعترف‭ ‬بأنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬الكويتية‭ ‬وعمره‭ ‬7‭ ‬سنوات،‭ ‬وأكد‭ ‬الشقيق‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬اعترافاته‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬بلغ‭ ‬العشرين‭ ‬عاما‭ ‬وانخرط‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬بدأ‭ ‬والده‭ ‬بـ«التجنيس‮»‬‭ ‬بمطالبته‭ ‬بمبالغ‭ ‬مالية،‭ ‬وعندما‭ ‬رفض‭ ‬توجه‭ ‬‮«‬الوالد‭ ‬بالتجنيس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬أخرى،‭ ‬واستخرج‭ ‬له‭ ‬شهادة‭ ‬وفاة‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سيارة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمه،‭ ‬ووثقها‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الكويتية‭ ‬هناك،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قدمها‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية،‭ ‬ليصبح‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬‮«‬الشقيق‭ ‬الثالث‮»‬‭ ‬متوفى‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬القانون‭!‬

بعدها‭ ‬قام‭ ‬‮«‬الشقيق‭ ‬الثالث‮»‬‭ ‬باستخراج‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬له‭ ‬ووضع‭ ‬إقامة،‭ ‬وبعد‭ ‬ضبطه‭ ‬ومطابقة‭ ‬بصماته،‭ ‬تم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬ما‭ ‬أدلى‭ ‬به،‭ ‬لوجود‭ ‬البصمتين‭: "‬البصمة‭ ‬الكويتية‭ ‬بالجنسية،‭ ‬وبصمة‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬الأصلية‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها‭"‬،‭ ‬فتم‭ ‬إبعاده‭ ‬عن‭ ‬الكويت،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إحالة‭ ‬الشقيقين‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بتهمة‭ ‬تزوير‭ ‬الجنسية،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يتواجد‭ ‬الأب‭ ‬الأصلي‭ ‬خارج‭ ‬الكويت،‭ ‬تاركا‭ ‬أبناءه‭ ‬لمصيرهم‭. ‬

تلك‭ ‬حكاية‭ ‬من‭ ‬الحكايات‭ ‬الواقعية‭ ‬في‭ ‬تزوير‭ ‬الجنسية،‭ ‬وقد‭ ‬شرعت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الخليجية‭ ‬المختصة‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وهي‭ ‬تستحق‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والتأييد،‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬والحقوق،‭ ‬وحماية‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والوظائف‭ ‬والخدمات،‭ ‬ومستقبل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.

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