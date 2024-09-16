على غرار بايدن.. ((سقطة)) لترامب تثير سخرية الكثيرين
التاريخ
9/16/2024 7:10:35 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قدم الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب، عن طريق الخطأ، المغني اللاتيني نيكي جام على أنه امرأة. وقال ترامب يوم الجمعة خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس عن المغني: «نقدم نجم الموسيقى نيكي جام، إنها مثيرة»، بحسب ما أوردت صحيفة الإندبندنت البريطانية. وسأل ترامب الجمهور: «هل تعرفون نيكي؟ إنها ساخنة، أين نيكي؟» ثم تابع: «شكرا لك نيكي، من الرائع وجودك هنا». وخرج جام، الذي كان يرتدي قبعة كتب عليها «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، من بين الحشد إلى المسرح وصافح ترامب. وسرعان ما أدرك ترامب خطأه وقال: «أوه»، انظر! تناول الطعام هنا، «أنا سعيد لأنه جاء». يشار إلى أن عمر الرئيس الحالي المرشح الديمقراطي السابق جو بايدن وقدراته المعرفية كانا هدفا رئيسيا للمعارضين الجمهوريين وقت ترشحه للانتخابات الرئاسية قبل انسحابه.
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