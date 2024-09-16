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على غرار بايدن.. ((سقطة)) لترامب تثير سخرية الكثيرين

9/16/2024 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدم‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ،‭ ‬المغني‭ ‬اللاتيني‭ ‬نيكي‭ ‬جام‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬امرأة‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬انتخابي‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬عن‭ ‬المغني‭: ‬‮«‬نقدم‭ ‬نجم‭ ‬الموسيقى‭ ‬نيكي‭ ‬جام،‭ ‬إنها‭ ‬مثيرة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬الإندبندنت‭ ‬البريطانية‭. ‬وسأل‭ ‬ترامب‭ ‬الجمهور‭: ‬‮«‬هل‭ ‬تعرفون‭ ‬نيكي؟‭ ‬إنها‭ ‬ساخنة،‭ ‬أين‭ ‬نيكي؟‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬تابع‭: ‬‮«‬شكرا‭ ‬لك‭ ‬نيكي،‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬وجودك‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬وخرج‭ ‬جام،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يرتدي‭ ‬قبعة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬اجعل‭ ‬أمريكا‭ ‬عظيمة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الحشد‭ ‬إلى‭ ‬المسرح‭ ‬وصافح‭ ‬ترامب‭. ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬أدرك‭ ‬ترامب‭ ‬خطأه‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬أوه‮»‬،‭ ‬انظر‭! ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬هنا،‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬لأنه‭ ‬جاء‮»‬‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عمر‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬المرشح‭ ‬الديمقراطي‭ ‬السابق‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬وقدراته‭ ‬المعرفية‭ ‬كانا‭ ‬هدفا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للمعارضين‭ ‬الجمهوريين‭ ‬وقت‭ ‬ترشحه‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬قبل‭ ‬انسحابه‭.‬

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