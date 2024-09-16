أربعة جرحى في هجوم بمطرقة في مدرسة بروسيا

أربعة جرحى في هجوم بمطرقة في مدرسة بروسيا
التاريخ
9/16/2024 7:10:35 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت السلطات المحلية أن أربعة أشخاص أصيبوا أمس الاثنين في مدرسة في مدينة تشيليابينسك بجبال الأورال على يد طالب هاجمهم بمطرقة. وكتب الحاكم الإقليمي أليكسي تيكسلر على تلغرام: «حالة طوارئ في المدرسة رقم 68 في تشيليابينسك». وأضاف أن طالبا يحمل مطرقة «هاجم تلاميذ ومعلمين» قبل أن يلقى القبض عليه. وأصيب أربعة أشخاص بينهم فتاتان وصبي يبلغ من العمر 13 عاما ومعلمة ونقلوا إلى المستشفى، وفقا لوزارة الصحة المحلية. ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن مصدر في الشرطة قوله إن المهاجم البالغ من العمر 13 عاما كان يحمل أيضا سكينا ومسدسا. وأعلنت لجنة تحقيق روسية مكلفة التحقيقات الرئيسية في البلاد أنه تم فتح تحقيق بشبهتي «التخطيط لجريمة قتل» و«الإهمال». وأعلن أليكسي تيكسلر: «يطرح سؤال كبير: كيف تمكن تلميذ من دخول المدرسة بمطرقة، لماذا لم يتحرك الحراس؟»، مؤكدا أنه أمر بالتحقق من مستوى الاجراءات الأمنية في جميع المدارس في المنطقة. ولم تتضح على الفور دوافع المهاجم. وكانت الهجمات المسلحة في المدارس نادرة للغاية، لكنها تزايدت في روسيا في السنوات الأخيرة إلى درجة أنها أقلقت الرئيس فلاديمير بوتين ورأى فيها ظاهرة مستوردة من الولايات المتحدة وتأثيرا ضارا للعولمة ما دفعه إلى تشديد القوانين المتعلقة بحمل السلاح.
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