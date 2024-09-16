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أربعة جرحى في هجوم بمطرقة في مدرسة بروسيا

9/16/2024 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬أصيبوا‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تشيليابينسك‭ ‬بجبال‭ ‬الأورال‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬طالب‭ ‬هاجمهم‭ ‬بمطرقة‭. ‬وكتب‭ ‬الحاكم‭ ‬الإقليمي‭ ‬أليكسي‭ ‬تيكسلر‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭: ‬‮«‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬رقم‭ ‬68‭ ‬في‭ ‬تشيليابينسك‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬طالبا‭ ‬يحمل‭ ‬مطرقة‭ ‬‮«‬هاجم‭ ‬تلاميذ‭ ‬ومعلمين‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلقى‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭. ‬وأصيب‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬فتاتان‭ ‬وصبي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬ومعلمة‭ ‬ونقلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬وفقا‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬المحلية‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬ريا‭ ‬نوفوستي‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬أيضا‭ ‬سكينا‭ ‬ومسدسا‭. ‬وأعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬روسية‭ ‬مكلفة‭ ‬التحقيقات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬بشبهتي‭ ‬‮«‬التخطيط‭ ‬لجريمة‭ ‬قتل‮»‬‭ ‬و«الإهمال‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬أليكسي‭ ‬تيكسلر‭: ‬‮«‬يطرح‭ ‬سؤال‭ ‬كبير‭: ‬كيف‭ ‬تمكن‭ ‬تلميذ‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المدرسة‭ ‬بمطرقة،‭ ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬يتحرك‭ ‬الحراس؟‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬أمر‭ ‬بالتحقق‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الاجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ولم‭ ‬تتضح‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬دوافع‭ ‬المهاجم‭. ‬وكانت‭ ‬الهجمات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬نادرة‭ ‬للغاية،‭ ‬لكنها‭ ‬تزايدت‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أنها‭ ‬أقلقت‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ورأى‭ ‬فيها‭ ‬ظاهرة‭ ‬مستوردة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتأثيرا‭ ‬ضارا‭ ‬للعولمة‭ ‬ما‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬تشديد‭ ‬القوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحمل‭ ‬السلاح‭. ‬

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