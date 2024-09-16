Tuesday, 17 September 2024 03:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراءالبريطاني يواجه تحقيقا بعد إخفائه أن رجلا ثريا اشترى ملابس لزوجته

9/16/2024 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ورد‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬قد‭ ‬ارتكب‭ ‬مخالفة‭ ‬لقواعد‭ ‬البرلمان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أخفى‭ ‬التصريح‭ ‬بأن‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬المتبرعين‭ ‬للحزب‭ ‬قد‭ ‬اشترى‭ ‬ملابس‭ ‬لزوجته‭.‬

اللورد‭ ‬وحيد‭ ‬علي،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬اللوردات‭ ‬ومن‭ ‬كبار‭ ‬داعمي‭ ‬حزب‭ ‬العمال،‭ ‬دفع‭ ‬مقابل‭ ‬استقدام‭ ‬متسوق‭ ‬شخصي‭ ‬لفيكتوريا‭ -‬زوجة‭ ‬ستارمر‭-‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ملابس‭ ‬مصممة‭.‬

ويعد‭ ‬اللورد‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المتبرعين‭ ‬الشخصيين‭ ‬لسير‭ ‬كير،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬جدل‭ ‬حول‭ ‬المحسوبية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬أمني‭ ‬لدخول‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭.‬

وقد‭ ‬يواجه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬تحقيقًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المخالفة،‭ ‬التي‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬وقوعها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الإفصاحات‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬سير‭ ‬كير‭ ‬المنصب،‭ ‬وقد‭ ‬أثارت‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬انتقادات‭ ‬جديدة‭ ‬له،‭ ‬وخاصةً‭ ‬بعد‭ ‬وعوده‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬بتنظيف‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬وجعلها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الشعب‭.‬

يُفهم‭ ‬أن‭ ‬اللورد‭ ‬علي‭ ‬قد‭ ‬تبرع‭ ‬بملابس‭ ‬فاخرة‭ ‬لزوجة‭ ‬ستارمر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬مستشار‭ ‬شخصي‭ ‬للتسوق‭. ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬اللورد‭ ‬علي‭ ‬للسير‭ ‬كير‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ملابس‭ ‬عمل‭ ‬بقيمة‭ ‬18685‭ ‬جنيهًا‭ ‬إسترلينيًا،‭ ‬وعدة‭ ‬نظارات،‭ ‬وأنفق‭ ‬20000‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬على‭ ‬إقامته‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭.‬

يُفهم‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬قد‭ ‬طلب‭ ‬مشورة‭ ‬بشأن‭ ‬الإفصاحات‭ ‬المطلوبة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بزوجة‭ ‬ستارمر،‭ ‬بمجرد‭ ‬توليه‭ ‬المنصب‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬عندما‭ ‬طلب‭ ‬المكتب‭ ‬مشورة‭ ‬إضافية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬النصيحة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬قُدمت‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭.‬

وسيظهر‭ ‬إعلان‭ ‬متأخر‭ ‬عن‭ ‬الهدايا‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬تنص‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬سلوك‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تسجيل‭ ‬السياسيين‭ ‬لأي‭ ‬‮«‬منفعة‭ ‬تُعطى‭ ‬لطرف‭ ‬ثالث‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الإفصاحات‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬باسم‭ ‬عائلة‭ ‬ستارمر‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬قواعد‭ ‬منفصلة‭ ‬تتعلق‭ ‬بتلقي‭ ‬‮«‬المنافع‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬‮«‬الملابس‭ ‬أو‭ ‬المجوهرات‮»‬‭.‬

وبموجب‭ ‬قواعد‭ ‬السلوك‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬مصالحهم‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنها‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬عملهم‭.‬

MENAFN16092024000055011008ID1108680305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث