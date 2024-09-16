رئيس الوزراءالبريطاني يواجه تحقيقا بعد إخفائه أن رجلا ثريا اشترى ملابس لزوجته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

اللورد‭ ‬وحيد‭ ‬علي،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬اللوردات‭ ‬ومن‭ ‬كبار‭ ‬داعمي‭ ‬حزب‭ ‬العمال،‭ ‬دفع‭ ‬مقابل‭ ‬استقدام‭ ‬متسوق‭ ‬شخصي‭ ‬لفيكتوريا‭ -‬زوجة‭ ‬ستارمر‭-‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ملابس‭ ‬مصممة‭.‬

ويعد‭ ‬اللورد‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المتبرعين‭ ‬الشخصيين‭ ‬لسير‭ ‬كير،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬جدل‭ ‬حول‭ ‬المحسوبية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬أمني‭ ‬لدخول‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭.‬

وقد‭ ‬يواجه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬تحقيقًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المخالفة،‭ ‬التي‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬وقوعها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الإفصاحات‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬سير‭ ‬كير‭ ‬المنصب،‭ ‬وقد‭ ‬أثارت‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬انتقادات‭ ‬جديدة‭ ‬له،‭ ‬وخاصةً‭ ‬بعد‭ ‬وعوده‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬بتنظيف‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬وجعلها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الشعب‭.‬

يُفهم‭ ‬أن‭ ‬اللورد‭ ‬علي‭ ‬قد‭ ‬تبرع‭ ‬بملابس‭ ‬فاخرة‭ ‬لزوجة‭ ‬ستارمر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬مستشار‭ ‬شخصي‭ ‬للتسوق‭. ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬اللورد‭ ‬علي‭ ‬للسير‭ ‬كير‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ملابس‭ ‬عمل‭ ‬بقيمة‭ ‬18685‭ ‬جنيهًا‭ ‬إسترلينيًا،‭ ‬وعدة‭ ‬نظارات،‭ ‬وأنفق‭ ‬20000‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬على‭ ‬إقامته‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭.‬

يُفهم‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬قد‭ ‬طلب‭ ‬مشورة‭ ‬بشأن‭ ‬الإفصاحات‭ ‬المطلوبة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بزوجة‭ ‬ستارمر،‭ ‬بمجرد‭ ‬توليه‭ ‬المنصب‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬عندما‭ ‬طلب‭ ‬المكتب‭ ‬مشورة‭ ‬إضافية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬النصيحة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬قُدمت‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭.‬

وسيظهر‭ ‬إعلان‭ ‬متأخر‭ ‬عن‭ ‬الهدايا‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬تنص‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬سلوك‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تسجيل‭ ‬السياسيين‭ ‬لأي‭ ‬‮«‬منفعة‭ ‬تُعطى‭ ‬لطرف‭ ‬ثالث‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الإفصاحات‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬باسم‭ ‬عائلة‭ ‬ستارمر‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬قواعد‭ ‬منفصلة‭ ‬تتعلق‭ ‬بتلقي‭ ‬‮«‬المنافع‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬‮«‬الملابس‭ ‬أو‭ ‬المجوهرات‮»‬‭.‬

وبموجب‭ ‬قواعد‭ ‬السلوك‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬مصالحهم‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنها‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬عملهم‭.‬