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البحرين كانت مركزا للمسيحية النسطورية.. حافلة بالكنائس ودعاة الدين

9/16/2024 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬تاريخ‭ ‬وآثار‭ ‬البحرين‭ ‬والباحث‭ ‬التاريخي،‭ ‬د‭. ‬عيسى‭ ‬أمين‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬مركزا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للمسيحية‭ ‬النسطورية‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬926‭ ‬ميلادي،‭ ‬وبقيت‭ ‬حافلة‭ ‬بالكنائس‭ ‬والأديرة‭ ‬ودعاة‭ ‬الدين‭.‬

وذكر‭ ‬أمين‭ ‬خلال‭ ‬محاضرة‭ ‬‮«‬تاريخ‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬والخليج‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬‮«‬أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬كشفا‭ ‬أثريا‭ ‬يتعلق‭ ‬بحقبة‭ ‬تاريخية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬بعثة‭ ‬التنقيب‭ ‬البريطانية‭. ‬وتم‭ ‬إعلان‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬سماهيج‭ ‬والدير‭ ‬وقلالي‭ ‬مواقع‭ ‬أثرية‭ ‬مسيحية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أمين‭: ‬‮«‬كشف‭ ‬عن‭ ‬أسقفية‭ ‬نسطورية‭ ‬في‭ ‬سماهيج‭. ‬وتؤكد‭ ‬المعثورات‭ ‬الأثرية‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬النساطرة‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬القرن‭ ‬الخامس‭ ‬والسابع‭ ‬الميلادي‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬بدايات‭ ‬ظهور‭ ‬المسيح،‭ ‬وأوضح‭ ‬‮«‬بحسب‭ ‬التعاليم‭ ‬المسيحية،‭ ‬ولد‭ ‬يسوع‭ ‬المسيح‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬وانطلقت‭ ‬بشارته‭ ‬من‭ ‬الجليل،‭ ‬شمال‭ ‬فلسطين‭ ‬وانتشرت‭ ‬في‭ ‬أنطاكيا‭ ‬التركية‭ ‬وإلى‭ ‬كل‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الشام،‭ ‬التي‭ ‬هاجرت‭ ‬إليها‭ ‬القبائل‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية،‭ ‬منها‭ ‬قبيلة‭ ‬قضاعة‭ ‬والقبائل‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬واعتنقت‭ ‬المسيحية‮»‬‭. ‬

وبيَّن‭: ‬‮«‬دخلت‭ ‬المسيحية‭ ‬النسطورية‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والجزيرة‭ ‬العربية،‭ ‬والنسطورية‭ ‬مذهب‭ ‬روج‭ ‬له‭ ‬نسطوريوس‭ ‬بطريرك‭ ‬القسطنطينية‭ ‬عندما‭ ‬اعترض‭ ‬على‭ ‬تسمية‭ ‬مريم‭ ‬بأم‭ ‬الإله‭ ‬وادعى‭ ‬أن‭ ‬شخصية‭ ‬المسيحي،‭ ‬روحية‭ ‬وهي‭ ‬يسوع‭ ‬وإنسانية‭ ‬وهي‭ ‬المسيح‮»‬‭. ‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬سبل‭ ‬تسرب‭ ‬النسطورية‭ ‬للمنطقة‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الخامس‭ ‬عبر‭ ‬مدينة‭ ‬نجران‭ ‬جنوب‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية،‭ ‬وبواسطة‭ ‬تاجر‭ ‬نجراني‭ ‬اسمه‭ ‬حيان‭ ‬أو‭ ‬حنان‭ ‬تنصر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬الحيرة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬والذي‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬موطنه‭ ‬مبشرا‭ ‬بالمسيحية‭ ‬النسطورية‭ ‬من‭ ‬بادية‭ ‬الشام‭. ‬وبدأت‭ ‬تتسرب‭ ‬إلى‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‭ ‬والغرب‭ ‬وأواسطها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المبشرين‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬النصارى‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬انتشرت‭ ‬النسطورية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عديدة‭ ‬مثل‭ ‬سماهيج‭ ‬وقطر‭ ‬وهجر‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬جزر‭ ‬الخليج‭ ‬وبني‭ ‬ياس‭ ‬وتاروت‭ ‬وفيلكا‭. ‬وانتشرت‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كنائس‭ ‬نسطورية‭ ‬تسربت‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬محاضرته‭ ‬عن‭ ‬تحول‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬رئيسي‭ ‬للنسطورية،‭ ‬‮«‬ففي‭ ‬عام‭ ‬570‭ ‬ميلادية،‭ ‬أسست‭ ‬كنيسة‭ ‬مار‭ ‬أشعيا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬اهتدت‭ ‬إلى‭ ‬المسيحية‭ ‬منذ‭ ‬عهد‭ ‬الرسل،‭ ‬وزارها‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬الرسل‭ ‬الاثنى‭ ‬عشر،‭ ‬وهم‭ ‬بطرس‭ ‬وتوما‭ ‬وبرتلامس‭. ‬وكانت‭ ‬الكنيسة‭ ‬تابعة‭ ‬للكنيسة‭ ‬الرسولية‭ ‬الأشورية‭ ‬الشرطية‭ ‬‮«‬النسطورية‮»‬‭. ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬كذلك،‭ ‬باتت‭ ‬البحرين‭ ‬مركزا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للمسيحية‭ ‬النسطورية‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬926‭ ‬ميلادية،‭ ‬وقتها‭ ‬كان‭ ‬السكان‭ ‬يتحدثون‭ ‬اللغات‭ ‬الآرامية‭ ‬والسريانية‭ ‬والفارسية‭ ‬والعربية‭. ‬وكانت‭ ‬عبدالقيس‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الجزيرة‭ ‬نسطورية‭ ‬قبل‭ ‬القرن‭ ‬السابع‭ ‬الميلادي‮»‬‭.

وتابع‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬اتبع‭ ‬المبشرون‭ ‬النساطرة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬البحرين‭ ‬نظم‭ ‬إدارية‭ ‬ودينية‭ ‬متعارف‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬العرف‭ ‬الكنسي،‭ ‬فقد‭ ‬أقاموا‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬مطرنة‭ ‬أسموها‭ ‬بالآرامية‭ ‬بيت‭ ‬قطرايا،‭ ‬وهي‭ ‬كرسي‭ ‬للمطران‭ ‬مطر‭ ‬أبوليطي‭ ‬يقيم‭ ‬فيه‭ ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬5‭ ‬أساقفة‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬دارين‭ ‬وسماهيج‭ ‬وهجر‭ ‬وعمان‭ ‬وحطا‭. ‬وللمطرنة‭ ‬صلاحيات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الأسقفيات‭ ‬المجاورة،‭ ‬ويرأسها‭ ‬رئيس‭ ‬أساقفة‭ ‬فارس‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬د‭. ‬عيسى‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يذكر‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬نسطوري‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬670‭ ‬ميلادية‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬حافلة‭ ‬بالكنائس‭ ‬والأديرة‭ ‬ودعاة‭ ‬الدين‭. ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬النصوص‭ ‬الأجنبية،‭ ‬تعتبر‭ ‬أسقفية‭ ‬سماهيج‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬وأقدم‭ ‬أسقفية‭ ‬تابعة‭ ‬لبيت‭ ‬قطرايا‭. ‬وتولى‭ ‬أمورها‭ ‬الأسقف‭ ‬بطاي‭ ‬وتم‭ ‬عزله‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬الكنسي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬410‭ ‬ميلادية‭ ‬وعين‭ ‬مكانه‭ ‬الأسقف‭ ‬إيليا‮»‬‭.‬

ويلقي‭ ‬أمين‭ ‬بظلاله‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬التي‭ ‬تطرق‭ ‬للمسيحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والبحرين،‭ ‬إذ‭ ‬يقول‭: ‬‮«‬يشير‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬قبيلة‭ ‬عبدالقيس‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬رسائل‭ ‬الجاحظ‭ ‬وابن‭ ‬حزم‭ ‬أن‭ ‬المسيحية‭ ‬تغلغلت‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وانتشرت‭ ‬فيها‭ ‬وغلبت‭ ‬على‭ ‬قبائل‭ ‬قضاعة‭ ‬وطي‭ ‬ثم‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬ربيعة،‭ ‬فغلبت‭ ‬على‭ ‬تغلب‭ ‬وعبدالقيس‭ ‬وبكر‭ ‬بن‭ ‬وائل‭. ‬ويستنتج‭ ‬أن‭ ‬قبيلة‭ ‬عبدالقيس‭ ‬وثنية‭ ‬لها‭ ‬معبودات‭ ‬مثل‭ ‬ذو‭ ‬اللبى‭ ‬والمحرق‭ ‬واعتنقوا‭ ‬المسيحية‭ ‬جميعهم‮»‬‭.‬

واستطرد‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬ذكر‭ ‬د‭. ‬جواد‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬أن‭ ‬شرق‭ ‬الجزيرة‭ ‬دخلت‭ ‬لها‭ -‬المسيحية‭- ‬من‭ ‬الشام‭. ‬ولكن‭ ‬بعض‭ ‬الروم‭ ‬وجدوا‭ ‬سبيلهم‭ ‬إليها‭ ‬فدخلوها‭ ‬من‭ ‬البحر،‭ ‬فانتشرت‭ ‬مواضع‭ ‬لهم‭ ‬مثل‭ ‬البحرين‭ ‬وقطر‭ ‬وهجر‭. ‬وغالبيتهم‭ ‬على‭ ‬مذهب‭ ‬نسطور‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬بني‭ ‬تميم‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬القبائل‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬اعتنقت‭ ‬المسيحية،‭ ‬يرأسهم‭ ‬المنذر‭ ‬بن‭ ‬ساوى،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬أيضا‭ ‬الشاعر‭ ‬طرفة‭ ‬بن‭ ‬العبد‭.‬

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