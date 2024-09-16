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اختتام سمبوزيوم روسيا الدولي التاسع

9/16/2024 7:10:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتم‭ ‬سمبوزيوم‭ ‬روسيا‭ ‬الدولي‭ ‬التاسع‭ ‬للفنون‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬التاريخي‭ ‬والأثري‭ ‬لبطرس‭ ‬الأكبر‭ (‬بيتر‭) ‬مؤسس‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمثقفين‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬السفراء‭ ‬والقنصليات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬ابرزهم‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬العدواني‭ ‬يرافقه‭ ‬الملحق‭ ‬الثقافي‭ ‬فهد‭ ‬جاسم‭ ‬بخضور‭ ‬،‭ ‬وسفير‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬حامد‭ ‬شلتاغ‭ ‬وغيرهم‭.‬

‭ ‬وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفن‭ ‬المعاصر‭ ‬الفنان‭ ‬خليل‭ ‬المدهون‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬اللافت‭ ‬والبارز‭ ‬للفنانين‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬لجمعية‭ ‬الفن‭ ‬المعاصر‭ ‬ومرسم‭ ‬زيوس‭ ‬للفنون‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬لهم‭ ‬واتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬الكبيرة‭ ‬لإبراز‭ ‬مستوى‭ ‬الفن‭ ‬وتطوره‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ووطننا‭ ‬العربي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬السمبوزيوم‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬بداية‭ ‬انطلاقته‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بيلغورود‭ ‬واحتضنته‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثمان‭ ‬سنوات‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اكشن‭ ‬استوديوز‭ ‬مصر،‭ ‬نقل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مقر‭ ‬تنظيمه‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬موسكو‭.‬

نظم‭ ‬السمبوزيوم‭ ‬في‭ ‬تعاون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬بيلغورود‭ ‬وجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفن‭ ‬المعاصر‭ ‬ومنظمة‭ ‬ EURASIN ‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬الروسية‭. ‬

شارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬مثلوا‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬وفلسطين‭ ‬ومصر‭ ‬وسوريا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفنانين‭ ‬الروس‭.‬

أنتج‭ ‬الفنانون‭ ‬أعمالاً‭ ‬فنية‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬حية‭ ‬استمرت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬الرسم‭ ‬والخزف‭ ‬والنحت‭ ‬والخط‭ ‬العربي،‭ ‬وما‭ ‬ميز‭ ‬سمبوزيوم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬الورش‭ ‬ونتائج‭ ‬أعمال‭ ‬المشاركين‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬بطرس‭ ‬الأكبر‭ ‬مؤسس‭ ‬الدولة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬17‭ ‬الذي‭ ‬خصصه‭ ‬الرئيس‭ (‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭) ‬مبنى‭ ‬تابعا‭ ‬لهيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬لوحات‭ ‬عديدة‭ ‬لها‭ ‬دلالات‭ ‬تاريخية‭ ‬وحضارية‭ ‬لعمالقة‭ ‬الفن‭ ‬الروسي،‭ ‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬مقتنيات‭ ‬تاريخية‭ ‬أثرية‭ ‬نادرة‭ ‬ويقدر‭ ‬عمر‭ ‬البيت‭ ‬بنحو‭ ‬400‭ ‬عام،‭ ‬ومازال‭ ‬يحتفظ‭ ‬بهندسته‭.‬

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