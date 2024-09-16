اختتام سمبوزيوم روسيا الدولي التاسع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اختتم سمبوزيوم روسيا الدولي التاسع للفنون الذي أقيم في المنزل التاريخي والأثري لبطرس الأكبر (بيتر) مؤسس روسيا الاتحادية بحضور عدد من المسؤولين والمثقفين من روسيا الاتحادية وعدد من السفراء والقنصليات الدبلوماسية ابرزهم سفير دولة الكويت في موسكو الدكتور راشد العدواني يرافقه الملحق الثقافي فهد جاسم بخضور ، وسفير جامعة الدول العربية الدكتور وليد حامد شلتاغ وغيرهم.
وأثنى رئيس جمعية البحرين للفن المعاصر الفنان خليل المدهون على الحضور اللافت والبارز للفنانين العرب من دول مختلفة والذي كان لجمعية الفن المعاصر ومرسم زيوس للفنون دوراً مهماً في التنسيق لهم واتاحة الفرصة الكبيرة لإبراز مستوى الفن وتطوره في مملكة البحرين ووطننا العربي.
يذكر أن السمبوزيوم الدولي الذي كانت بداية انطلاقته من جامعة بيلغورود واحتضنته على مدار ثمان سنوات وبالتعاون مع اكشن استوديوز مصر، نقل هذا العام مقر تنظيمه بسبب ظروف الحرب على الحدود الروسية من مدينة بيلغورود الى العاصمة الروسية موسكو.
نظم السمبوزيوم في تعاون ما بين جامعة بيلغورود وجمعية البحرين للفن المعاصر ومنظمة EURASIN التابعة لوزارة الخارجية الروسية، ووزارة الثقافة الروسية.
شارك في المعرض عدد من الفنانين والفنانات العرب الذين مثلوا كلا من مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات، بالإضافة إلى الأردن وفلسطين ومصر وسوريا إلى جانب الفنانين الروس.
أنتج الفنانون أعمالاً فنية متنوعة في ورش عمل حية استمرت على مدى 4 أيام في فنون الرسم والخزف والنحت والخط العربي، وما ميز سمبوزيوم هذا العام أن الورش ونتائج أعمال المشاركين أقيمت في بيت بطرس الأكبر مؤسس الدولة الروسية في القرن 17 الذي خصصه الرئيس (فلاديمير بوتين) مبنى تابعا لهيئة الثقافة والفنون ويحتوي على لوحات عديدة لها دلالات تاريخية وحضارية لعمالقة الفن الروسي، كما يوجد مقتنيات تاريخية أثرية نادرة ويقدر عمر البيت بنحو 400 عام، ومازال يحتفظ بهندسته.
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