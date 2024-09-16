حملة صحة القلب مستمرة في سبتمبر فحص القلب يمكن أن ينقذ حياتك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفقًا‭ ‬لجمعية‭ ‬القلب‭ ‬الأمريكية،‭ ‬لا‭ ‬يعاني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬أعراض‭ ‬قبل‭ ‬الإصابة‭ ‬بنوبة‭ ‬قلبية‭ ‬أو‭ ‬سكتة‭ ‬دماغية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬هناك‭ ‬إرشادات‭ ‬موصى‭ ‬بها‭ ‬لفحص‭ ‬وتحديد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬معرضين‭ ‬للخطر‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬واختبارات‭ ‬فحص‭ ‬القلب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكتشف‭ ‬المشاكل‭ ‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬الأعراض،‭ ‬مما‭ ‬يمنع‭ ‬حدوث‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وبمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬القلب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬تقام‭ ‬حملة‭ ‬توعوية‭ ‬لصحة‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الرملي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباحا‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬مساء،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬منقذي‭ ‬القلب‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬أعرف‭ ‬قلبك‭- ‬أنقذ‭ ‬قلبك‭ ‬وتضمن‭ ‬الفعالية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التوعوية‭ ‬واستشارات‭ ‬الأطباء‭ ‬والمختصين‭ ‬وبعض‭ ‬الفحوصات‭ ‬المهمة‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬منها‭:‬

تخطيط‭ ‬كهربية‭ ‬القلب‭ (‬رسم‭ ‬القلب‭)‬،‭ ‬وتخطيط‭ ‬صدى‭ ‬القلب‭ (‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬للقلب‭ ‬لمعرفة‭ ‬تفاصيله‭ ‬البنيوية‭ ‬ووظيفته‭)‬،‭ ‬وتخطيط‭ ‬كهربية‭ ‬القلب‭ ‬تحت‭ ‬الإجهاد‭ (‬النشاط‭ ‬الكهربائي‭ ‬المستمر‭ ‬للقلب‭ ‬أثناء‭ ‬التمرين‭).‬

وما‭ ‬يدعو‭ ‬للقلق‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬أصبحوا‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬ويعانون‭ ‬من‭ ‬سكتة‭ ‬قلبية‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬أساسية‭ ‬غير‭ ‬مشخصة‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬أو‭ ‬كهرباء‭ ‬القلب‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العمر‭ ‬الموصى‭ ‬به‭ ‬لفحص‭ ‬القلب‭ ‬هو‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬فإنه‭ ‬يجب‭ ‬أيضًا‭ ‬إجراء‭ ‬فحص‭ ‬القلب‭ ‬للشباب‭ ‬الاكثر‭ ‬عرضة‭ ‬ولهم‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬وخاصة‭ ‬إذا‭ ‬واجهوا‭ ‬أي‭ ‬أعراض‭ ‬غير‭ ‬طبيعة‭ ‬مثل‭ ‬الخفقان‭ ‬والدوخة‭ ‬والتعب‭ ‬السريع‭ ‬أثناء‭ ‬ممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭.‬

ستقام‭ ‬الفعالية‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬المتطوعين‭ ‬للتوعية‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬