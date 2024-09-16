حملة صحة القلب مستمرة في سبتمبر فحص القلب يمكن أن ينقذ حياتك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بسبب أمراض القلب يموت كل عام أكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ويموت ربعهم فجأة دون أعراض مسبقة أو تحذير.
وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، لا يعاني العديد من الأشخاص من أي أعراض قبل الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. ومع ذلك، هناك إرشادات موصى بها لفحص وتحديد الأشخاص الذين قد يكونون معرضين للخطر. لذلك فإن زيادة الوعي واختبارات فحص القلب يمكن أن تكتشف المشاكل قبل ظهور الأعراض، مما يمنع حدوث مشكلات في المستقبل.
وبمناسبة يوم القلب العالمي في 28 سبتمبر تقام حملة توعوية لصحة القلب في مجمع الرملي تحت رعاية المحافظة الشمالية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء، بتنظيم من مجموعة منقذي القلب تحت شعار أعرف قلبك- أنقذ قلبك وتضمن الفعالية مجموعة من الأنشطة التوعوية واستشارات الأطباء والمختصين وبعض الفحوصات المهمة لإنقاذ حياة منها:
تخطيط كهربية القلب (رسم القلب)، وتخطيط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية للقلب لمعرفة تفاصيله البنيوية ووظيفته)، وتخطيط كهربية القلب تحت الإجهاد (النشاط الكهربائي المستمر للقلب أثناء التمرين).
وما يدعو للقلق أن الشباب أصبحوا عرضة للإصابة بأمراض ويعانون من سكتة قلبية بسبب مشكلة أساسية غير مشخصة في عضلة القلب أو كهرباء القلب. على الرغم من أن العمر الموصى به لفحص القلب هو 18 عامًا أو أكثر، فإنه يجب أيضًا إجراء فحص القلب للشباب الاكثر عرضة ولهم تاريخ عائلي وخاصة إذا واجهوا أي أعراض غير طبيعة مثل الخفقان والدوخة والتعب السريع أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية.
ستقام الفعالية بمشاركة واسعة من مجموعة كبيرة من الأطباء المتطوعين للتوعية بأمراض القلب
MENAFN16092024000055011008ID1108680302
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.