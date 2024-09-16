إخلاء سبيل ((فتوح))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القاهرة - (أ ف ب): قررت محكمة جنايات مطروح المصرية أمس الاثنين إخلاء سبيل لاعب الزمالك أحمد فتوح بكفالة مالية، وذلك على ذمة قضية اتهامه بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.
وكان فتوح قد صدم أمين الشرطة أحمد الشبكي بسيارته على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي خلال أغسطس الماضي ما أدى إلى وفاة أمين الشرطة مباشرة. وكان اللاعب في طريقه للقاهرة برفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.
وألقت الشرطة القبض على فتوح وأخلت سبيل صبحي على الفور، قبل أن يتم عرض اللاعب على النيابة بعدما ثبت قيادته لسيارته بسرعة أكبر من السرعة القانونية، وتعاطيه المخدرات أثناء القيادة، بالإضافة إلى حيازة مخدر الحشيش.
ورفضت أسرة المتوفى محاولات الصلح التي قامت بها أسرة فتوح وأعضاء من مجلس إدارة الزمالك، ليتم عرض القضية أمام محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات مع استمرار حبس اللاعب احتياطياً.
وأقرت المحكمة أمس الإثنين بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 أكتوبر مع خروج فتوح بكفالة مالية قيمتها 50 ألف جنيه، وإلزامه بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المقبلة.
وقال أشرف عبدالعزيز محامي فتوح إن المحكمة طلبت استدعاء الطبيب الذي قام بتحليل عينات الدم الخاصة باللاعب لسؤاله حول أقواله في تحقيقات النيابة، وكذلك رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية لمناقشة تقرير وفاة المجني عليه.
ويلعب فتوح (26 عاماً) في الزمالك منذ عام 2015، وقضى موسمين معاراً في انبي ثم سموحة قبل العودة إلى الزمالك مجدداً اعتباراً من موسم 2020-2021. وخاض فتوح 6 مباريات دولية مع منتخب مصر الأول، وشارك في نهائيات كأس العرب في قطر 2021 وكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2022.
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