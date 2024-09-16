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إخلاء سبيل ((فتوح))

9/16/2024 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قررت‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬مطروح‭ ‬المصرية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إخلاء‭ ‬سبيل‭ ‬لاعب‭ ‬الزمالك‭ ‬أحمد‭ ‬فتوح‭ ‬بكفالة‭ ‬مالية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬قضية‭ ‬اتهامه‭ ‬بالقتل‭ ‬الخطأ‭ ‬والقيادة‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬المخدرات‭.‬

وكان‭ ‬فتوح‭ ‬قد‭ ‬صدم‭ ‬أمين‭ ‬الشرطة‭ ‬أحمد‭ ‬الشبكي‭ ‬بسيارته‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬القاهرة‭-‬الإسكندرية‭ ‬الصحراوي‭ ‬خلال‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬أمين‭ ‬الشرطة‭ ‬مباشرة‭. ‬وكان‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬للقاهرة‭ ‬برفقة‭ ‬زميله‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الزمالك‭ ‬محمد‭ ‬صبحي‭.‬

وألقت‭ ‬الشرطة‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬فتوح‭ ‬وأخلت‭ ‬سبيل‭ ‬صبحي‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬بعدما‭ ‬ثبت‭ ‬قيادته‭ ‬لسيارته‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬السرعة‭ ‬القانونية،‭ ‬وتعاطيه‭ ‬المخدرات‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حيازة‭ ‬مخدر‭ ‬الحشيش‭.‬

ورفضت‭ ‬أسرة‭ ‬المتوفى‭ ‬محاولات‭ ‬الصلح‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬أسرة‭ ‬فتوح‭ ‬وأعضاء‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الزمالك،‭ ‬ليتم‭ ‬عرض‭ ‬القضية‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬مطروح‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بتهمتي‭ ‬القتل‭ ‬الخطأ‭ ‬وتعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬حبس‭ ‬اللاعب‭ ‬احتياطياً‭.‬

وأقرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بتأجيل‭ ‬نظر‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬22‭ ‬أكتوبر‭ ‬مع‭ ‬خروج‭ ‬فتوح‭ ‬بكفالة‭ ‬مالية‭ ‬قيمتها‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه،‭ ‬وإلزامه‭ ‬بالحضور‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭ ‬أشرف‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محامي‭ ‬فتوح‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬طلبت‭ ‬استدعاء‭ ‬الطبيب‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بتحليل‭ ‬عينات‭ ‬الدم‭ ‬الخاصة‭ ‬باللاعب‭ ‬لسؤاله‭ ‬حول‭ ‬أقواله‭ ‬في‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة،‭ ‬وكذلك‭ ‬رئيس‭ ‬مصلحة‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬بالإسكندرية‭ ‬لمناقشة‭ ‬تقرير‭ ‬وفاة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭.‬

ويلعب‭ ‬فتوح‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬الزمالك‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬وقضى‭ ‬موسمين‭ ‬معاراً‭ ‬في‭ ‬انبي‭ ‬ثم‭ ‬سموحة‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الزمالك‭ ‬مجدداً‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬2020‭-‬2021‭. ‬وخاض‭ ‬فتوح‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬الأول،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬2021‭ ‬وكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬في‭ ‬الكاميرون‭ ‬2022‭.‬

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