الهلال يواصل بسجل بلا هزائم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مواصلاً‭ ‬سلسلة‭ ‬مميزة‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬39‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية،‭ ‬بلور‭ ‬الهلال‭ ‬مشواره‭ ‬المظفر‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬متكئا‭ ‬على‭ ‬أدوات‭ ‬استقراره‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭.‬

ضم‭ ‬مضيفه‭ ‬الرياض‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬ضحاياه‭ ‬بثلاثية‭ ‬ترجمت‭ ‬تألق‭ ‬نجميه،‭ ‬القائد‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ (‬هدف‭)‬،‭ ‬والصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬الذي‭ ‬أضاف‭ ‬ثنائية‭ ‬ثالثة‭ ‬تواليا‭.‬

شهدت‭ ‬المواجهة‭ ‬مشاركة‭ ‬أولى‭ ‬لثنائي‭ ‬الهلال‭ ‬المنضم‭ ‬حديثا،‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬والبرازيلي‭ ‬ماركوس‭ ‬ليوناردو،‭ ‬فكشف‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬عن‭ ‬جهوزية‭ ‬عالية‭ ‬قبل‭ ‬صدامه‭ ‬القاري‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أمام‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬ثم‭ ‬الاتحاد‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

ولم‭ ‬يتسبب‭ ‬الثنائي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬أسلوب‭ ‬لعب‭ ‬الزعيم‭ ‬حسب‭ ‬الدوسري‭ ‬‮«‬أظهرا‭ ‬انضباطا،‭ ‬وكانا‭ ‬إضافة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬اعتبر‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس،‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الـ150‭ ‬خارج‭ ‬أرضه،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يسيّر‭ ‬المباراة‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يريد‭.‬

ورغم‭ ‬الهزيمة‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬أثنى‭ ‬بندر‭ ‬المقيل،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الرياض،‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬لاعبيه‭ ‬‮«‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬مباراة‭ ‬ممتازة‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬رأى‭ ‬مدربه‭ ‬الفرنسي‭ ‬صبري‭ ‬لموشي‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬آسيا‮»‬‭.‬

هل‭ ‬يرحل‭ ‬كاسترو؟‭ ‬

على‭ ‬وقع‭ ‬المطالبات‭ ‬برحيل‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو‭ ‬واحتفالات‭ ‬جماهيره‭ ‬بوصول‭ ‬نجمه‭ ‬رونالدو‭ ‬إلى‭ ‬900‭ ‬هدف،‭ ‬أدرك‭ ‬النصر‭ ‬تعادلا‭ ‬متأخرا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ (‬1-1‭) ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الأسبوع،‭ ‬مبتعداً‭ ‬عن‭ ‬ثلاثي‭ ‬الصدارة،‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭.‬

وجاء‭ ‬التعادل‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬النصر‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬أمام‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي،‭ ‬الإثنين،‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬بغياب‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لوعكة‭ ‬صحية،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للنادي‭.‬

وتحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬لويس‭ ‬كاسترو‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬النيران‮»‬،‭ ‬توقفت‭ ‬صحيفة‭ ‬اليوم‭ ‬المحلية‭ ‬عند‭ ‬تصريحات‭ ‬هداف‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬السابق‭ ‬ماجد‭ ‬عبدالله‭ ‬الذي‭ ‬طالب‭ ‬بإقالة‭ ‬كاسترو‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ (‬المدرب‭ ‬الوطني‭) ‬سعد‭ ‬الشهري‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬المناسب‭ ‬حاليا‭.‬

واعتبر‭ ‬ماجد،‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬أن‭ ‬الهلال‭ ‬هو‭ ‬المرشح‭ ‬الأبرز‭ ‬لإحراز‭ ‬الدوري‭.‬

من‭ ‬ناحيتها‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬عكاظ‭ ‬عن‭ ‬مصادر،‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬النصر،‭ ‬توصلوا‭ ‬الى‭ ‬قناعة‭ ‬كاملة‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬الأهلي،‭ ‬بضرورة‭ ‬عدم‭ ‬استمرار‭ ‬كاسترو‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬مدرب‭ ‬ميلان‭ ‬الايطالي‭ ‬السابق‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬سيكون‭ ‬البديل‭ ‬بعد‭ ‬مفاضلة‭ ‬مع‭ ‬البرتغالي‭ ‬سيرجيو‭ ‬كونسيساو‭.‬

وعبّر‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله،‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬شعوره‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل،‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل،‭ ‬بعدما‭ ‬ظل‭ ‬فريقه‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬العاجي‭ ‬فرانك‭ ‬كيسييه‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

قال‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نستحق‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمناه‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬أشاد‭ ‬يايسله‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬بالوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬إيفان‭ ‬توني‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انضمامه‭ ‬بشكل‭ ‬متأخر‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬برنتفورد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬سابقا‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬متعطش‭ ‬للتجربة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬بعد‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‮»‬‭.‬

محققاً‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً،‭ ‬مضى‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬متجاوزا‭ ‬الفتح،‭ ‬ومجاوِرا‭ ‬الهلال‭ (‬والاتحاد‭) ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬بعدما‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة،‭ ‬كما‭ ‬وصفها‭ ‬مدربه‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ستيفين‭ ‬جيرارد‭.‬

وفي‭ ‬الخبر،‭ ‬فرمل‭ ‬الشباب‭ ‬انطلاقة‭ ‬القادسية‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين،‭ ‬مجمدا‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بعدما‭ ‬كبده‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره،‭ ‬فارتقى‭ ‬الليث‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭.‬