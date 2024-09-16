Tuesday, 17 September 2024 03:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال يواصل بسجل بلا هزائم

9/16/2024 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬توقيع‭ ‬الهلال‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬ثالث‭ ‬الانتصارات‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الاتحاد‭.‬

مواصلاً‭ ‬سلسلة‭ ‬مميزة‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬39‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية،‭ ‬بلور‭ ‬الهلال‭ ‬مشواره‭ ‬المظفر‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬متكئا‭ ‬على‭ ‬أدوات‭ ‬استقراره‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭.‬

ضم‭ ‬مضيفه‭ ‬الرياض‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬ضحاياه‭ ‬بثلاثية‭ ‬ترجمت‭ ‬تألق‭ ‬نجميه،‭ ‬القائد‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ (‬هدف‭)‬،‭ ‬والصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬الذي‭ ‬أضاف‭ ‬ثنائية‭ ‬ثالثة‭ ‬تواليا‭.‬

شهدت‭ ‬المواجهة‭ ‬مشاركة‭ ‬أولى‭ ‬لثنائي‭ ‬الهلال‭ ‬المنضم‭ ‬حديثا،‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬والبرازيلي‭ ‬ماركوس‭ ‬ليوناردو،‭ ‬فكشف‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬عن‭ ‬جهوزية‭ ‬عالية‭ ‬قبل‭ ‬صدامه‭ ‬القاري‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أمام‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬ثم‭ ‬الاتحاد‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

ولم‭ ‬يتسبب‭ ‬الثنائي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬أسلوب‭ ‬لعب‭ ‬الزعيم‭ ‬حسب‭ ‬الدوسري‭ ‬‮«‬أظهرا‭ ‬انضباطا،‭ ‬وكانا‭ ‬إضافة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬اعتبر‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس،‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الـ150‭ ‬خارج‭ ‬أرضه،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يسيّر‭ ‬المباراة‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يريد‭.‬

ورغم‭ ‬الهزيمة‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬أثنى‭ ‬بندر‭ ‬المقيل،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الرياض،‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬لاعبيه‭ ‬‮«‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬مباراة‭ ‬ممتازة‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬رأى‭ ‬مدربه‭ ‬الفرنسي‭ ‬صبري‭ ‬لموشي‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬آسيا‮»‬‭.‬

هل‭ ‬يرحل‭ ‬كاسترو؟‭ ‬

على‭ ‬وقع‭ ‬المطالبات‭ ‬برحيل‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو‭ ‬واحتفالات‭ ‬جماهيره‭ ‬بوصول‭ ‬نجمه‭ ‬رونالدو‭ ‬إلى‭ ‬900‭ ‬هدف،‭ ‬أدرك‭ ‬النصر‭ ‬تعادلا‭ ‬متأخرا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ (‬1-1‭) ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الأسبوع،‭ ‬مبتعداً‭ ‬عن‭ ‬ثلاثي‭ ‬الصدارة،‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭.‬

وجاء‭ ‬التعادل‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬النصر‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬أمام‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي،‭ ‬الإثنين،‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬بغياب‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لوعكة‭ ‬صحية،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للنادي‭.‬

وتحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬لويس‭ ‬كاسترو‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬النيران‮»‬،‭ ‬توقفت‭ ‬صحيفة‭ ‬اليوم‭ ‬المحلية‭ ‬عند‭ ‬تصريحات‭ ‬هداف‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬السابق‭ ‬ماجد‭ ‬عبدالله‭ ‬الذي‭ ‬طالب‭ ‬بإقالة‭ ‬كاسترو‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ (‬المدرب‭ ‬الوطني‭) ‬سعد‭ ‬الشهري‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬المناسب‭ ‬حاليا‭.‬

واعتبر‭ ‬ماجد،‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬أن‭ ‬الهلال‭ ‬هو‭ ‬المرشح‭ ‬الأبرز‭ ‬لإحراز‭ ‬الدوري‭.‬

من‭ ‬ناحيتها‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬عكاظ‭ ‬عن‭ ‬مصادر،‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬النصر،‭ ‬توصلوا‭ ‬الى‭ ‬قناعة‭ ‬كاملة‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬الأهلي،‭ ‬بضرورة‭ ‬عدم‭ ‬استمرار‭ ‬كاسترو‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬مدرب‭ ‬ميلان‭ ‬الايطالي‭ ‬السابق‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬سيكون‭ ‬البديل‭ ‬بعد‭ ‬مفاضلة‭ ‬مع‭ ‬البرتغالي‭ ‬سيرجيو‭ ‬كونسيساو‭.‬

وعبّر‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله،‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬شعوره‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل،‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل،‭ ‬بعدما‭ ‬ظل‭ ‬فريقه‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬العاجي‭ ‬فرانك‭ ‬كيسييه‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

قال‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نستحق‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمناه‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬أشاد‭ ‬يايسله‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬بالوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬إيفان‭ ‬توني‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انضمامه‭ ‬بشكل‭ ‬متأخر‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬برنتفورد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬سابقا‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬متعطش‭ ‬للتجربة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬بعد‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‮»‬‭.‬

محققاً‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً،‭ ‬مضى‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬متجاوزا‭ ‬الفتح،‭ ‬ومجاوِرا‭ ‬الهلال‭ (‬والاتحاد‭) ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬بعدما‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة،‭ ‬كما‭ ‬وصفها‭ ‬مدربه‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ستيفين‭ ‬جيرارد‭.‬

وفي‭ ‬الخبر،‭ ‬فرمل‭ ‬الشباب‭ ‬انطلاقة‭ ‬القادسية‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين،‭ ‬مجمدا‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بعدما‭ ‬كبده‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره،‭ ‬فارتقى‭ ‬الليث‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭.‬

MENAFN16092024000055011008ID1108680298

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث