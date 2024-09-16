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اتفاق مبدئي لضم رابيو إلى مارسيليا

9/16/2024 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مرسيليا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توصل‭ ‬نادي‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬أدريان‭ ‬رابيو‭ ‬الذي‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬ليل‭ ‬الأحد،‭ ‬بانتظار‭ ‬‮«‬نتائج‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬لإتمام‭ ‬الصفقة‭ ‬نهائيا‭.‬

وقرر‭ ‬ابن‭ ‬الـ29‭ ‬عاما‭ ‬عدم‭ ‬مواصلة‭ ‬المشوار‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬عقده‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬وقدم‭ ‬تضحيات‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬كي‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬مرسيليا،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتقاضى‭ ‬سنويا‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬وفقا‭ ‬للصحافة‭ ‬الإيطالية‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬مرسيليا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المناقشات‭ ‬تتعلق‭ ‬بعقد‭ ‬لمدة‭ ‬موسمين‭. ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬نهايتها‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬لكن‭ ‬المفاوضات‭ ‬متقدمة‮»‬‭. ‬ودافع‭ ‬رابيو‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬يوفنتوس‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬مواسم‭ ‬وحقق‭ ‬مع‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ولقبين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2024،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرفض‭ ‬تجديد‭ ‬عقده‭.‬

وقال‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬يونيو‭ ‬الفائت‭: ‬‮«‬اعتقدت‭ ‬أنه‭ ‬ستتم‭ ‬تسوية‭ ‬مستقبلي‭ ‬قبل‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬فرنسا‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬نجري‭ ‬مناقشة‭ (‬مع‭ ‬النادي‭) ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬البطولة‭ (‬المحلية‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحدث،‭ ‬ثم‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬سوى‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬لأخذ‭ ‬قسط‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬والانضمام‭ ‬إلى‭ ‬تجمّع‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‮»‬‭.‬

وانتقل‭ ‬رابيو‭ ‬إلى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬وتحدثت‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬يثير‭ ‬اهتمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬وميلان‭ ‬الإيطالي،‭ ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬عائد‭ ‬للعب‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬ليكون‭ ‬ركيزة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬مرسيليا‭ ‬ومدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬بداية‭ ‬واعدة‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭.‬


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