اتفاق مبدئي لضم رابيو إلى مارسيليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مرسيليا - (أ ف ب): توصل نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم إلى اتفاق مع مواطنه لاعب الوسط الدولي أدريان رابيو الذي يبحث عن فريق منذ انتهاء عقده مع يوفنتوس الإيطالي، وفق ما أعلن ليل الأحد، بانتظار «نتائج الفحص الطبي» لإتمام الصفقة نهائيا.
وقرر ابن الـ29 عاما عدم مواصلة المشوار مع يوفنتوس بعد وصوله إلى نهاية عقده معه في يونيو، وقدم تضحيات مالية كبيرة كي ينضم إلى مرسيليا، وهو الذي كان يتقاضى سنويا 7 ملايين يورو وفقا للصحافة الإيطالية.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس قبل وقت قصير من إعلان مرسيليا إن «المناقشات تتعلق بعقد لمدة موسمين. لم تصل إلى نهايتها بشكل كامل، لكن المفاوضات متقدمة». ودافع رابيو عن ألوان يوفنتوس مدة خمسة مواسم وحقق مع «السيدة العجوز» لقب الدوري المحلي عام 2020، ولقبين في كأس إيطاليا عامي 2021 و2024، قبل أن يرفض تجديد عقده.
وقال اللاعب في 24 يونيو الفائت: «اعتقدت أنه ستتم تسوية مستقبلي قبل كأس أوروبا 2024»، حيث بلغت فرنسا نصف النهائي.
وأضاف: «كان من المفترض أن نجري مناقشة (مع النادي) عند انتهاء البطولة (المحلية)، لكن ذلك لم يحدث، ثم لم يتبق سوى أيام قليلة لأخذ قسط من الراحة والانضمام إلى تجمّع منتخب فرنسا».
وانتقل رابيو إلى يوفنتوس قادما من باريس سان جرمان، وتحدثت تقارير عن أنه يثير اهتمام ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي، لكن يبدو أنه عائد للعب مجددا في الدوري الفرنسي ليكون ركيزة في مشروع مرسيليا ومدربه الجديد الإيطالي روبرتو دي تزيربي الذي حقق بداية واعدة بفوزه في ثلاث من المباريات الأربع الأولى في الدوري من دون هزيمة.
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