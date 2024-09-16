نكهة ((فرنسية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

اعتلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصدارة‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬الهلال‭ ‬والاتفاق‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬مواجهته‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬كلاسيكو‭ ‬منتظر‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬إنّ‭ ‬فريقه‭ ‬سيلعب‭ ‬أمام‭ ‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭: ‬‮«‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬علينا‭ ‬فعله،‭ ‬فلننتظر‭ ‬ولنعمل‭ ‬سوياً‭ ‬والأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬أصعب‮»‬‭. ‬وتقاسم‭ ‬بنزيما‭ ‬ومواطنه‭ ‬موسى‭ ‬ديابي‭ ‬نجومية‭ ‬المباراة،‭ ‬الأوّل‭ ‬بثلاثيته،‭ ‬والثاني‭ ‬بتمريراته‭ ‬الأربع‭ ‬الحاسمة‭ ‬التي‭ ‬أصبح‭ ‬بفضلها‭ ‬ثاني‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬يلعب‭ ‬4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬بعد‭ ‬المغربي‭ ‬يوسف‭ ‬القديوي‭ ‬مع‭ ‬الوحدة‭ ‬ضد‭ ‬الحزم‭ ‬في‭ ‬شباط‭ (‬فبراير‭) ‬2012‭. ‬بدوره،‭ ‬صرّح‭ ‬بنزيما‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬أمسية‭ ‬ساحرة‭... ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬وجودنا‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة،‭ ‬فما‭ ‬سبب‭ ‬مجيئنا‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد؟‮»‬‭.‬

ورفع‭ ‬هداف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬البالغ‭ ‬36‭ ‬عاماً،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬متخلفاً‭ ‬بهدفين‭ ‬عن‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬مهاجم‭ ‬الهلال‭.‬