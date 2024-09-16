نكهة ((فرنسية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اكتسح الاتحاد بقيادة بنزيما الوحدة في «ديربي زمان» 7-1 أمام 50 ألف مشاهد في استاد الجوهرة المشعة، استمتعوا بالـ«هاتريك» الثاني لحامل الكرة الذهبية السابق مع «النمور» والـ15 في مسيرته الاحترافية.
اعتلى الاتحاد الصدارة متقدماً على الهلال والاتفاق قبل أسبوع من مواجهته «الزعيم» في الرياض في كلاسيكو منتظر.
وقال المدرب الفرنسي للاتحاد لوران بلان إنّ فريقه سيلعب أمام أفضل فريق في الشرق الأوسط: «نعرف ما علينا فعله، فلننتظر ولنعمل سوياً والأسبوع المقبل ستكون مباراة أصعب». وتقاسم بنزيما ومواطنه موسى ديابي نجومية المباراة، الأوّل بثلاثيته، والثاني بتمريراته الأربع الحاسمة التي أصبح بفضلها ثاني لاعب في تاريخ دوري المحترفين يلعب 4 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة بعد المغربي يوسف القديوي مع الوحدة ضد الحزم في شباط (فبراير) 2012. بدوره، صرّح بنزيما: «كانت أمسية ساحرة... إذا لم يكن وجودنا هنا من أجل المنافسة، فما سبب مجيئنا إلى الاتحاد؟».
ورفع هداف ريال مدريد الإسباني السابق البالغ 36 عاماً، رصيده إلى 4 أهداف متخلفاً بهدفين عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.
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