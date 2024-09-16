الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في سيارتين بسوق واقف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: عبدالأمير السلاطنة
تمكن رجال الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في سيارتين عصر يوم (الأحد) بسوق واقف من دون وقوع إصابات.
وتشير التفاصيل إلى أن حريقا اندلع في الساعة الثانية والنصف من عصر يوم (الأحد) بسيارة متوقفة وسرعان ما انتقل إلى سيارة أخرى متوقفة إلى جانبها، وعلى الفور قام الموجودون بالمكان بالاتصال بالشرطة التي قامت بدورها بالاتصال برجال الدفاع المدني، الذين حضروا على وجه السرعة فور تلقيهم البلاغ وانقسموا إلى مجموعات، حتى يتمكنوا من محاصرة الحريق والحيلولة دون انتشاره إلى باقي السيارات والمباني المجاورة، فيما لم تسجل أي إصابات بشرية في حين أتى الحريق على السيارتين بنسبة كبيرة.
وقد شارك أيضا عدد من أفراد شرطة النجدة والمجتمع الذين قاموا بإبعاد الموجودين في موقع الحريق كي لا يصاب أحدهم بأذى. وبعد إخماد الحريق فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه.
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