الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في سيارتين بسوق واقف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تمكن‭ ‬رجال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬سيارتين‭ ‬عصر‭ ‬يوم‭ (‬الأحد‭) ‬بسوق‭ ‬واقف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.‬

وتشير‭ ‬التفاصيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حريقا‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬يوم‭ (‬الأحد‭) ‬بسيارة‭ ‬متوقفة‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬سيارة‭ ‬أخرى‭ ‬متوقفة‭ ‬إلى‭ ‬جانبها،‭ ‬وعلى‭ ‬الفور‭ ‬قام‭ ‬الموجودون‭ ‬بالمكان‭ ‬بالاتصال‭ ‬بالشرطة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بدورها‭ ‬بالاتصال‭ ‬برجال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬فور‭ ‬تلقيهم‭ ‬البلاغ‭ ‬وانقسموا‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬محاصرة‭ ‬الحريق‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬انتشاره‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬السيارات‭ ‬والمباني‭ ‬المجاورة،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬بشرية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أتى‭ ‬الحريق‭ ‬على‭ ‬السيارتين‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬أيضا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بإبعاد‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحريق‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يصاب‭ ‬أحدهم‭ ‬بأذى‭. ‬وبعد‭ ‬إخماد‭ ‬الحريق‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسبابه‭.‬