5 سنوات لخمسيني اشترى من السوق الحرة بضائع بألف دولار مزورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية خمسينيا بسجنه 5 سنوات لترويج عملات نقدية مزورة من فئة 50 دولارا، حيث توجه المتهم إلى المطار واشترى بعض المقتنيات من السوق الحرة عبارة عن عطور وعلب سجائر وقام بالدفع من المبالغ التي بحوزته بقيمة 950 دولارا.
حيث تبين فيما بعد رصد عملات مزورة وأبلغ مدير أمن مطار البحرين بعدما أبلغه مدير قسم النقل بوجود عملات مزوّرة من قسم العطورات من أحد المسافرين فتم الاستدلال على هويته وفق تذكرة السفر عندما قدمها عند عملية الشراء، كما تبين شراء المتهم بعض البضائع من إحدى الصيدليات في المطار ودفع بالعملات المزورة بقيمة 50 دولارا.
فأسندت النيابة الى التهم تهمة ادخال بنفسه عملات مزورة متداولة قانونا من فئة 50 دولارا إلى داخل مملكة البحرين بقصد الترويج وعاقبته المحكمة بالسجن 5 سنوات وغرامة 1000 دينار ومصادرة المضبوطات.
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