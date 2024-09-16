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5 سنوات لخمسيني اشترى من السوق الحرة بضائع بألف دولار مزورة

9/16/2024 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬خمسينيا‭ ‬بسجنه‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬لترويج‭ ‬عملات‭ ‬نقدية‭ ‬مزورة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬50‭ ‬دولارا،‭ ‬حيث‭ ‬توجه‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭ ‬واشترى‭ ‬بعض‭ ‬المقتنيات‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الحرة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عطور‭ ‬وعلب‭ ‬سجائر‭ ‬وقام‭ ‬بالدفع‭ ‬من‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬بحوزته‭ ‬بقيمة‭ ‬950‭ ‬دولارا‭.
‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬رصد‭ ‬عملات‭ ‬مزورة‭ ‬وأبلغ‭ ‬مدير‭ ‬أمن‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بعدما‭ ‬أبلغه‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬النقل‭ ‬بوجود‭ ‬عملات‭ ‬مزوّرة‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬العطورات‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المسافرين‭ ‬فتم‭ ‬الاستدلال‭ ‬على‭ ‬هويته‭ ‬وفق‭ ‬تذكرة‭ ‬السفر‭ ‬عندما‭ ‬قدمها‭ ‬عند‭ ‬عملية‭ ‬الشراء،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬شراء‭ ‬المتهم‭ ‬بعض‭ ‬البضائع‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الصيدليات‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬ودفع‭ ‬بالعملات‭ ‬المزورة‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬دولارا‭.‬

فأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬الى‭ ‬التهم‭ ‬تهمة‭ ‬ادخال‭ ‬بنفسه‭ ‬عملات‭ ‬مزورة‭ ‬متداولة‭ ‬قانونا‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬50‭ ‬دولارا‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقصد‭ ‬الترويج‭ ‬وعاقبته‭ ‬المحكمة‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وغرامة‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬ومصادرة‭ ‬المضبوطات‭.‬

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