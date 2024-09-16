إسرائيل: الوقت ((ينفد)) أمام وقف التصعيد مع حزب الله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬يتبادل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬القصف‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وقتل‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬623‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وفق‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬بينما‭ ‬قُتل‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وفق‭ ‬الجيش‭. ‬وأدت‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬اللبنانيين‭ ‬والإسرائيليين،‭ ‬وأثارت‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرّة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وعقدت‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬بوساطة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر‭ ‬ومصر‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬والدوحة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬إطار‭ ‬للمحادثات‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬لدينا‭ ‬خطة‭ ‬للمبادرة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬لأنَّنا‭ ‬لا‭ ‬نجدها‭ ‬ذات‭ ‬جدوى،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬شنَّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الحرب‭ ‬فسنواجهها‭ ‬بالحرب‭ ‬وستكون‭ ‬الخسائر‭ ‬ضخمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬وإليهم‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وخاض‭ ‬الطرفان‭ ‬صيف‭ ‬2006‭ ‬حربا‭ ‬مدمّرة‭ ‬أسفرت‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬و160‭ ‬إسرائيليا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬عسكريون‭. ‬وفي‭ ‬بيانه‭ ‬أكد‭ ‬غالانت‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإزالة‭ ‬وجود‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬والسماح‭ ‬بعودة‭ ‬آمنة‭ ‬لسكان‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‮»‬‭. ‬الأحد،‭ ‬تعهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬لن‭ ‬يستمر‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬سنفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ضروري‭ ‬لإعادة‭ ‬السكان‭ ‬بأمان‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬نتنياهو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬لن‭ ‬يستمر‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬تغييرا‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬القوى‭ ‬على‭ ‬حدودنا‭ ‬الشمالية‮»‬‭.‬

جاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬غالانت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬فيه‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬إسرائيل‭ ‬لمناقشة‭ ‬الأزمة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬حيث‭ ‬تتبادل‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭. ‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬هوكستين،‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬وسط‭ ‬جهود‭ ‬لإيجاد‭ ‬طريق‭ ‬دبلوماسي‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬أجبرت‭ ‬عشرات‭ ‬الألوف‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬منازلهم‭. ‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬قائد‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬أوصى‭ ‬بعملية‭ ‬حدودية‭ ‬سريعة‭ ‬لإنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬محور‭ ‬الاهتمام‭ ‬الرئيسي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬فإن‭ ‬الوضع‭ ‬الهش‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬يغذي‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬صراع‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ربما‭ ‬تنجر‭ ‬إليه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيران‭.‬