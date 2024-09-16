بعد نجاته.. ترامب ينسب محاولة اغتياله الثانية إلى ((خطاب)) بايدن وهاريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونسب‭ ‬ترامب‭ ‬تعرضه‭ ‬لمحاولة‭ ‬الاغتيال‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خطاب‮»‬‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ونائبته‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭. ‬

وأكد‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يؤمن‭ ‬بخطاب‭ ‬بايدن‭ ‬وهاريس‭ ‬وتحرّك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خطابهما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعرضي‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬إن‭ ‬عناصر‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬السرية‭ ‬رصدوا‭ ‬المسلح‭ ‬في‭ ‬أحراش‭ ‬قرب‭ ‬الملعب‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الياردات‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬ترامب‭. ‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬ألقى‭ ‬بندقية‭ ‬هجومية‭ ‬شبيهة‭ ‬بطراز‭ ‬إيه‭.‬كيه‭ -‬47‭ (‬كلاشنيكوف‭) ‬ومتعلقات‭ ‬أخرى‭ ‬وفرّ‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬اعتقلته‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬

وقال‭ ‬برادشو‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬مقاطعة‭ ‬بالم‭ ‬بيتش‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬رصد‭ ‬ماسورة‭ ‬البندقية‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬365‭ ‬و460‭ ‬مترا‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬ترامب‭ ‬أثناء‭ ‬تطهير‭ ‬المكان‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬المحتملة‭ ‬قبل‭ ‬مباراته،‭ ‬اشتبك‭ ‬العملاء‭ ‬مع‭ ‬المسلح‭ ‬وأطلقوا‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬رصاصات‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬1‭:‬30‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ (‬17:30‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭). ‬

وبعدها‭ ‬ألقى‭ ‬المسلح‭ ‬بندقيته‭ ‬وحقيبتي‭ ‬ظهر‭ ‬وأشياء‭ ‬أخرى‭ ‬وفرّ‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬نيسان‭ ‬سوداء‭. ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬الشهود‭ ‬رأى‭ ‬المسلح‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬لسيارته‭ ‬ولوحة‭ ‬القيادة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلوذ‭ ‬بالفرار‭. ‬

ونجح‭ ‬مساعدو‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬مارتن‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬توقيف‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬آي‭-‬95‭ ‬الذي‭ ‬يبعد‭ ‬نحو‭ ‬65‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬ملعب‭ ‬الجولف‭. ‬

وخلال‭ ‬مثوله‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬قاض‭ ‬فدرالي‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬ووجهت‭ ‬الى‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬راين‭ ‬ويسلي‭ ‬روث‭ (‬58‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أمريكي‭ ‬موال‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬تهمتي‭ ‬حيازة‭ ‬سلاح‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬وحيازة‭ ‬سلاح‭ ‬تم‭ ‬محو‭ ‬رقمه‭ ‬التسلسلي‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬توجه‭ ‬الى‭ ‬روث‭ ‬تهم‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬إضافية‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭. ‬وهو‭ ‬بدا‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬المقتضبة‭ ‬هادئا‭ ‬وأجاب‭ ‬بـ«نعم‮»‬‭ ‬بنبرة‭ ‬خافتة،‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬عدة‭ ‬وجّهها‭ ‬إليه‭ ‬القاضي‭ ‬رايون‭ ‬ماكيب‭ ‬من‭ ‬المقاطعة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وكانت‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬السرية‭ ‬ووزارة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬قد‭ ‬فتشت‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬جرينزبورو‭ ‬بولاية‭ ‬نورث‭ ‬كارولاينا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الأحد،‭ ‬وأكد‭ ‬أحد‭ ‬الجيران‭ ‬أن‭ ‬المنزل‭ ‬كان‭ ‬مملوكا‭ ‬لروث‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬ترامب‭ ‬لمحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬بالرصاص‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬انتخابي‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابته‭ ‬بجرح‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬أذنه‭ ‬اليمنى‭. ‬

وتسلط‭ ‬الواقعتان‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬صعوبات‭ ‬تأمين‭ ‬المرشحين‭ ‬الرئاسيين‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬انتخابية‭ ‬تحتدم‭ ‬فيها‭ ‬المنافسة‭ ‬ويتزايد‭ ‬فيها‭ ‬الاستقطاب‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬التصويت‭ ‬الذي‭ ‬يجرى‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭. ‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬اهتمامهم‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬تمنّوا‭ ‬لي‭ ‬السلامة‭. ‬كان‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬يوما‭ ‬مثيرا‭!‬‮»‬،‭ ‬وشكر‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬السرية‭ ‬والشرطة‭ ‬على‭ ‬حمايته‭. ‬

وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬إطلاع‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ونائبته‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬على‭ ‬الواقعة‭ ‬وإنهما‭ ‬شعرا‭ ‬‮«‬بارتياح‭ ‬بعد‭ ‬معرفة‭ ‬أنه‭ ‬بخير‭. ‬وسيجري‭ ‬إطلاعهما‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬بانتظام‮»‬‭. ‬

ويتنافس‭ ‬ترامب‭ ‬وهاريس‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬محتدم‭ ‬بانتخابات‭ ‬الرئاسة،‭ ‬ويتزايد‭ ‬التأييد‭ ‬لهاريس‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬منذ‭ ‬حلت‭ ‬محل‭ ‬بايدن‭ ‬كمرشحة‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬للرئاسة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬

وقالت‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬لا‭ ‬مكان‭ ‬للعنف‭ ‬في‭ ‬أمريكا‮»‬‭.‬