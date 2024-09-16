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20 شهيدا خلال 24 ساعة بينهم 10 في غارة إسرائيلية على منزل بغزة

9/16/2024 7:10:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قطاع‭ ‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬استشهد‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬وصباح‭ ‬أمس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

ودخل‭ ‬العدوان‭ ‬الأطول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شهره‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬ويتواصل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أفق‭ ‬لحلّ‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬شهرا،‭ ‬بلغت‭ ‬41226‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬أحصت‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬الماضية‭ ‬20‭ ‬شهيدا‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬الإجمالي‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬95413‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.

وأعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬استشهاد‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أمس،‭ ‬بينهم‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭. ‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬‮«‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬وإصابة‭ ‬15‭ ‬آخرين‭.. ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬صاروخي‭ ‬لمنزل‭ ‬عائلة‭ ‬القصاص‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الغارة‭ ‬وقعت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬

وأظهر‭ ‬فيديو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬يرفعون‭ ‬بأيديهم‭ ‬الحجارة‭ ‬المبعثرة‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬آخر‭ ‬مدمّر‭ ‬بالكامل‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬زقاق‭ ‬ضيق‭ ‬بمخيم‭ ‬النصيرات،‭ ‬يحثا‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭. ‬وعمل‭ ‬آخرون‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬الركام‭ ‬وأثاث‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬متضرر‭ ‬مجاور‭. ‬

وفي‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة،‭ ‬أدى‭ ‬العشرات‭ ‬الصلاة‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬لفّ‭ ‬بعضهم‭ ‬بأكفان‭ ‬بيضاء‭ ‬غطتها‭ ‬الدماء،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحملوهم‭ ‬على‭ ‬الأكف‭ ‬لمواراتهم‭ ‬الثرى‭. ‬

وقال‭ ‬راشد‭ ‬القصاص‭ ‬الذي‭ ‬طالت‭ ‬الغارة‭ ‬منزله،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬استهدفوا‭ ‬بيتي‭ ‬ونحن‭ ‬نائمون‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬انذار،‭ ‬واستشهد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬أسرتي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬وأحفادي‭ ‬الصغار‮»‬‭. ‬

ووجّه‭ ‬رسالة‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬العالم،‭ ‬بأن‭ ‬نتنياهو‭ ‬وحكومته‭ ‬حكومة‭ ‬قتلة‭ ‬مجرمين‭.. ‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬المقاومة‭ ‬حتى‭ ‬دحر‭ ‬هذا‭ ‬الاحتلال‮»‬‭.

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬استشهد‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬ليلا‭ ‬طالت‭ ‬منزلا‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬بصل‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭ (‬شمال‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭. ‬

وأظهر‭ ‬فيديو‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الأنقاض‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬الضحايا،‭ ‬مستخدمين‭ ‬مصابيح‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظلام‭ ‬الدامس‭ ‬وانقطاع‭ ‬الكهرباء‭. ‬

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬العيان‭ ‬محمود‭ ‬أبو‭ ‬فول‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬جالسين‭ ‬في‭ ‬دورنا‭ ‬وسقط‭ ‬برميل‭ ‬متفجر‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬فهزّ‭ ‬المنطقة‭ ‬وتسبب‭ ‬بزلزال‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬استشهد‭ ‬شخصان‭ ‬وأصيب‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬‮«‬في‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬منزلًا‭ ‬لعائلة‭ ‬أبو‭ ‬شعر‮»‬‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭.‬

ويتواصل‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أفق‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬مقابل‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭. ‬

ويواجه‭ ‬نتنياهو‭ ‬ضغوطا‭ ‬خارجية‭ ‬وداخلية‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬الرهائن،‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬يعيدهم‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭. ‬

وعلى‭ ‬رغم‭ ‬بذل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر‭ ‬ومصر‭ ‬جهود‭ ‬وساطة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مواقف‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬متباعدة‭ ‬حول‭ ‬نقاط‭ ‬عدة،‭ ‬أبرزها‭ ‬إصرار‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عند‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومصر‭ ‬المعروف‭ ‬بـ«محور‭ ‬فيلادلفيا‮»‬‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تطالب‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بانسحاب‭ ‬إسرائيلي‭ ‬كامل‭.‬

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