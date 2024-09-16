بحضور 35 وكيل سفريات هيئة السياحة تنظم ورشة عمل لتعزيز السياحة بين البحرين والصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتناولت‭ ‬الورشة‭ ‬عدة‭ ‬محاور،‭ ‬تشمل‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التسويق‭ ‬المخصصة‭ ‬للسوق‭ ‬الصينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكاتب‭ ‬السياحة‭ ‬وشركات‭ ‬إدارة‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭. ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬وكلاء‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬عروضًا‭ ‬سياحية‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬للسياح‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الصينية‭ ‬الواعدة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬الفعّال‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الصين‮»‬،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭.‬

وفي‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الورشة،‭ ‬أكدت‭ ‬السيدة‭ ‬مريم‭ ‬توراني،‭ ‬مديرة‭ ‬التسويق‭ ‬والترويج‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬أن‭ ‬الورشة‭ ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مفضلة‭ ‬للسياح‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعميق‭ ‬فهم‭ ‬متطلبات‭ ‬السوق‭ ‬الصينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحملات‭ ‬التسويقية،‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتطوير‭ ‬تجارب‭ ‬سفر‭ ‬مخصصة‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الصيني‭.‬

وأشارت‭ ‬توراني‭ ‬إلى‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الهيئة‭ ‬مؤخرًا‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬والتي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022‭-‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬تُعد‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬أحد‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬المستهدفة‭ ‬فيها‭. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات،‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سياحي‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬خلال‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬وإطلاق‭ ‬مواد‭ ‬ترويجية‭ ‬باللغة‭ ‬الصينية،‭ ‬وتدشين‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬يعرض‭ ‬معالم‭ ‬البحرين‭ ‬السياحية،‭ ‬وتقديم‭ ‬برنامج‭ ‬تعلم‭ ‬إلكتروني‭ ‬حول‭ ‬السياحة‭ ‬الصينية‭. ‬كما‭ ‬نوهت‭ ‬بتنظيم‭ ‬محاضرات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬لتأهيل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لاستقبال‭ ‬السياح‭ ‬الصينيين‭ ‬والاستعداد‭ ‬لإطلاق‭ ‬حملات‭ ‬تسويقية‭ ‬مباشرة‭ ‬للسوق‭ ‬الصينية‭.‬

تواصل‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادراتها‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مميزة،‭ ‬وبناء‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬السياحية‭ ‬وتنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬لخلق‭ ‬تجارب‭ ‬استثنائية‭ ‬للزوار‭.‬