((البحرين والكويت)) يتعاون مع يوسف خليل المؤيد وأولاده لمنح عملائه قروضا ميسرة لشراء سيارات جديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬البنك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬متاح‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة‭ ‬فقط،‭ ‬وأنه‭ ‬يشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬المتوفرة‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الذين‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬سوف‭ ‬يحظون‭ ‬بباقة‭ ‬من‭ ‬المزايا،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬ومعدلات‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية‭ ‬حيث‭ ‬يحصل‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬يحولون‭ ‬رواتبهم‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬فائدة‭ ‬مخفضة‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬جميع‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬تقي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬سُعداء‭ ‬بإبرام‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مساعينا‭ ‬المستمرة‭ ‬لطرح‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بأسعار‭ ‬فائدة‭ ‬منخفضة،‭ ‬وعملية‭ ‬موافقة‭ ‬سريعة‭ ‬وسلسة،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬سعينا‭ ‬لتقليل‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬عملائنا‭ ‬ومنحهم‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬لاقتناء‭ ‬سياراتهم‭ ‬المفضلة‭ ‬بأفضل‭ ‬التسهيلات‭ ‬والإجراءات‭ ‬الميسرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬تقي‭: ‬‮«‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬النجاح‭ ‬والإقبال‭ ‬الكبيرين‭ ‬الذين‭ ‬شهدتهما‭ ‬مختلف‭ ‬حملات‭ ‬العروض‭ ‬التمويلية‭ ‬خلال‭ ‬العام،‭ ‬فقد‭ ‬بذلنا‭ ‬كل‭ ‬جهد‭ ‬ممكن‭ ‬لمواصلة‭ ‬توسيع‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬أهم‭ ‬معارض‭ ‬ووكالات‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لتمكين‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬سياراتهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬متعهدين‭ ‬بالاستمرار‭ ‬على‭ ‬نهجنا‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬ويضعهم‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياتنا،‭ ‬ترسيخًا‭ ‬لمكانتنا‭ ‬كالشريك‭ ‬المحلي‭ ‬المفضل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬قروض‭ ‬السيارات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الديلمي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬والعريقة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬لتقديم‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الحصري‭ ‬لعملائه‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬سيارات‭ ‬تلائم‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬وخاصةً‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬تتوافر‭ ‬لدينا،‭ ‬مثل‭ ‬نيسان‭ ‬وإنفينيتي‭ ‬ورينو،‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬مستقبلاً‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬الأفراد‭ ‬بأفضل‭ ‬خيارات‭ ‬شراء‭ ‬السيارات‮»‬‭.‬