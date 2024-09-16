((البحرين والكويت)) يتعاون مع يوسف خليل المؤيد وأولاده لمنح عملائه قروضا ميسرة لشراء سيارات جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقع بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، اتفاقية شراكة مع شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، يمنح عملاءه من خلالها فرصة الحصول على قروض ميسرة لشراء سيارات جديدة من الشركة، وذلك ضمن جهود البنك لتطوير شراكاته ومنتجاته لتعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المختلفة.
وأوضح البنك أن هذا العرض متاح لفترة محدودة فقط، وأنه يشمل مجموعة واسعة من السيارات المتوفرة لدى شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، مبينًا أن عملاء البنك من المواطنين والمقيمين الذين سيحصلون على هذا العرض سوف يحظون بباقة من المزايا، من بينها فترة سماح لمدة 6 أشهر، ومعدلات فائدة تنافسية حيث يحصل المواطنين الذين يحولون رواتبهم إلى بنك البحرين والكويت على أسعار فائدة مخفضة مع تطبيق جميع الشروط والأحكام.
وبهذه المناسبة، قال سيد أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: «سُعداء بإبرام هذه الشراكة مع شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، والتي تأتي ضمن مساعينا المستمرة لطرح أفضل الحلول التمويلية التي تتميز بأسعار فائدة منخفضة، وعملية موافقة سريعة وسلسة، انطلاقًا من سعينا لتقليل الأعباء المالية على عملائنا ومنحهم أفضل الفرص لاقتناء سياراتهم المفضلة بأفضل التسهيلات والإجراءات الميسرة».
وأضاف سيد أحمد تقي: «نظرًا إلى النجاح والإقبال الكبيرين الذين شهدتهما مختلف حملات العروض التمويلية خلال العام، فقد بذلنا كل جهد ممكن لمواصلة توسيع سبل التعاون والشراكة مع أهم معارض ووكالات السيارات في البحرين لتمكين عملائنا الكرام من امتلاك سياراتهم الخاصة، متعهدين بالاستمرار على نهجنا الذي يركز على العملاء ويضعهم في مقدمة أولوياتنا، ترسيخًا لمكانتنا كالشريك المحلي المفضل في مجال قروض السيارات».
من جانبه، أعرب السيد أحمد الديلمي، المدير العام لشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة، قائلاً: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع بنك البحرين والكويت، إحدى المؤسسات المالية الرائدة والعريقة في المملكة، لتقديم هذا العرض الحصري لعملائه وتمكينهم من شراء سيارات تلائم احتياجاتهم، وخاصةً أن مجموعة متنوعة من العلامات التجارية تتوافر لدينا، مثل نيسان وإنفينيتي ورينو، متطلعين إلى عقد المزيد من الشراكات مستقبلاً والمساهمة في تزويد الأفراد بأفضل خيارات شراء السيارات».
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