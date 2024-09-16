تعيين هشام المؤيد رئيسا لتطوير المشاريع في ((بحرين مارينا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة «بحرين مارينا للتطوير»، الشركة المطورة لمشروع «بحرين مارينا» المتميز في قلب العاصمة المنامة، تعيين هشام المؤيد في منصب رئيس تطوير المشاريع، ليقود عمليات التطوير في الشركة بفضل خبرته الواسعة التي تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال الهندسة المدنية وإدارة المشاريع.
ويتمتع المهندس هشام المؤيد بخبرة متميزة تتجاوز الأربعين عاماً في مجال الهندسة المدنية، وقد بدأ مسيرته المهنية في وزارة الأشغال، حيث شغل عدة مناصب مهمة منها مهندس أول في قسم الإنشاءات ومدير دائرة إنشاء المباني ومدير إدارة صيانة المباني. وفي عام 2003، انتقل إلى العمل في القطاع الخاص، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لإدارة المشاريع العقارية في بيت التمويل الكويتي، وكان مسؤولاً عن الإشراف على جميع مشاريع الشركة العقارية وتطويرها. بعدها، انضم إلى شركة ديار المحرق كنائب للرئيس التنفيذي للتطوير والمشاريع، ومن ثم كمستشار لمجلس الإدارة.
والمهندس هشام حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من مصر في عام 1979 ودرجة الماجستير في هندسة الإنشاءات من المملكة المتحدة في عام 1982.
وبمناسبة هذا التعيين، أعرب خالد نجيبي، رئيس مجلس إدارة شركة بحرين مارينا للتطوير، عن سعادته بانضمام المهندس هشام المؤيد إلى فريق العمل، قائلاً: «نحن متحمسون لانضمام هشام إلى الشركة، فهو يجلب معه خبرة متميّزة في إدارة المشاريع وتطويرها، ونحن على ثقة بأن قيادته ستسهم في تحقيق أهدافنا الطموحة وتطوير مشاريعنا المستقبلية بما يخدم مصلحة الشركة وجميع الأطراف المعنية».
وأضاف نجيبي أن «تعيين المهندس هشام المؤيد في منصب رئيس تطوير المشاريع يأتي في إطار التزامنا ببناء وتطوير مجموعة من المشاريع الطموحة ضمن مشروع بحرين مارينا الفخم شرق العاصمة المنامة، والسيد هشام المؤيد يحمل معه الكثير من الخبرات والمعرفة التي نثق أنها ستساعدنا على تحقيق رؤيتنا الطموحة».
ومن جانبه، أعرب العضو المنتدب لشركة «بحرين مارينا للتطوير»، يوسف الذوادي عن تفاؤله بانضمام المهندس هشام المؤيد إلى الفريق التنفيذي للشركة، قائلاً: «إن خبرة المهندس هشام الواسعة في إدارة المشاريع الكبرى تأتي كإضافة نوعية إلى فريقنا، خاصة ونحن قد بدأنا في تنفيذ مشاريع طموحة تتطلب قيادة ذات خبرة وكفاءة. نعتقد أن الرؤية الاستراتيجية للمهندس هشام ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا التوسعية وتعزيز مكانة بحرين مارينا كمطور عقاري رائد في المملكة».
من جانبه، أعرب المهندس هشام المؤيد عن فخره الكبير بالانضمام إلى شركة بحرين مارينا للتطوير، وقال: «يشرفني أن أكون جزءًا من فريق العمل في شركة بحرين مارينا، حيث نسعى معًا لتطوير مشروع بحرين مارينا الذي يُعد منارة للتطوير العقاري والسياحي في المنطقة. هذا المشروع ليس مجرد مشروع عقاري، بل هو رؤية مستقبلية تمزج بين الفخامة والابتكار، وتقدم أسلوب حياة متكامل يمزج بين الراحة والرفاهية. ونطمح إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً يحتذى به في تطوير المشاريع العقارية، وسنعمل على تحقيق ذلك من خلال تقديم أعلى معايير الجودة والتميز، لضمان أن يُصبح بحرين مارينا وجهة رئيسية للعيش والترفيه في البحرين».
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