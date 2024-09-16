تعيين هشام المؤيد رئيسا لتطوير المشاريع في ((بحرين مارينا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويتمتع‭ ‬المهندس‭ ‬هشام‭ ‬المؤيد‭ ‬بخبرة‭ ‬متميزة‭ ‬تتجاوز‭ ‬الأربعين‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية،‭ ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬مهمة‭ ‬منها‭ ‬مهندس‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الإنشاءات‭ ‬ومدير‭ ‬دائرة‭ ‬إنشاء‭ ‬المباني‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬صيانة‭ ‬المباني‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي،‭ ‬وكان‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مشاريع‭ ‬الشركة‭ ‬العقارية‭ ‬وتطويرها‭. ‬بعدها،‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬كنائب‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتطوير‭ ‬والمشاريع،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كمستشار‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

والمهندس‭ ‬هشام‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1979‭ ‬ودرجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬الإنشاءات‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1982‭.‬

وبمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬التعيين،‭ ‬أعرب‭ ‬خالد‭ ‬نجيبي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بانضمام‭ ‬المهندس‭ ‬هشام‭ ‬المؤيد‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬العمل،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لانضمام‭ ‬هشام‭ ‬إلى‭ ‬الشركة،‭ ‬فهو‭ ‬يجلب‭ ‬معه‭ ‬خبرة‭ ‬متميّزة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬وتطويرها،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬قيادته‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬الطموحة‭ ‬وتطوير‭ ‬مشاريعنا‭ ‬المستقبلية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬الشركة‭ ‬وجميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬نجيبي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تعيين‭ ‬المهندس‭ ‬هشام‭ ‬المؤيد‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامنا‭ ‬ببناء‭ ‬وتطوير‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الطموحة‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬الفخم‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬والسيد‭ ‬هشام‭ ‬المؤيد‭ ‬يحمل‭ ‬معه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬التي‭ ‬نثق‭ ‬أنها‭ ‬ستساعدنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤيتنا‭ ‬الطموحة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‮»‬،‭ ‬يوسف‭ ‬الذوادي‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بانضمام‭ ‬المهندس‭ ‬هشام‭ ‬المؤيد‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬خبرة‭ ‬المهندس‭ ‬هشام‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬تأتي‭ ‬كإضافة‭ ‬نوعية‭ ‬إلى‭ ‬فريقنا،‭ ‬خاصة‭ ‬ونحن‭ ‬قد‭ ‬بدأنا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬طموحة‭ ‬تتطلب‭ ‬قيادة‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬وكفاءة‭. ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للمهندس‭ ‬هشام‭ ‬ستسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬التوسعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬كمطور‭ ‬عقاري‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬هشام‭ ‬المؤيد‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬الكبير‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا،‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬معًا‭ ‬لتطوير‭ ‬مشروع‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬منارة‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬والسياحي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬مشروع‭ ‬عقاري،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬رؤية‭ ‬مستقبلية‭ ‬تمزج‭ ‬بين‭ ‬الفخامة‭ ‬والابتكار،‭ ‬وتقدم‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬متكامل‭ ‬يمزج‭ ‬بين‭ ‬الراحة‭ ‬والرفاهية‭. ‬ونطمح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية،‭ ‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والتميز،‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬يُصبح‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬وجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬للعيش‭ ‬والترفيه‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬