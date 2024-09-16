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رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القيادة المركزية للقوات البرية الأمريكية

9/16/2024 7:10:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬باتريك‭ ‬فرانك‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للقوات‭ ‬البرية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬بقائد‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للقوات‭ ‬البرية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وتم‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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