رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القيادة المركزية للقوات البرية الأمريكية

رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القيادة المركزية للقوات البرية الأمريكية
التاريخ
9/16/2024 7:10:28 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، الفريق أول باتريك فرانك قائد القيادة المركزية للقوات البرية الأمريكية، وذلك صباح أمس، وخلال اللقاء رحب رئيس هيئة الأركان بقائد القيادة المركزية للقوات البرية الأمريكية، وتم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
MENAFN16092024000055011008ID1108680285
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.